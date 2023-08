Desembolsa Ebrard 10 mil pesos ante el INE por propuestas adelantadas

“Se me hace insólito que me ponga una multa de 10 mil pesos por compartir lo que pienso, yo voy a seguir compartiendo lo que pienso sobre eso, si me ponen otra multa ni modo y no es desacato... ya pagué la multa y pues ni modo voy a seguir, voy a ir haciendo mi guardadito”, expresó al arribar a las instalaciones del INE.

GANARÉ LA ENCUESTA: EBRARD

El aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, descartó dejar el Movimiento Regeneración Nacional tras las especulaciones que giran luego de que acusara de un “acarreo” en favor de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo no me voy a ir a ningún lado, pues si me denunció el Movimiento (MC), los 10 mil pesos de hoy los presentó el diputado de MC en contra nuestra, son los que más denuncias presentan contra este servidor. Yo no me voy a ir a ningún lado, no sé quién se quiere ir. Yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta”, señaló.

“Los que quieren que me vaya son los que están perdiendo, nosotros vamos muy bien. Si permiten, cosa que creo que va a ocurrir, que la gente decida libremente en una boleta, cosa que planteamos desde el principio, no tengo la menor duda que vamos a ganar la encuesta”, añadió el excanciller.