‘Me da envidia de la buena’... AMLO celebra que Gobierno de Sheinbaum construirá 1 millón de casas para los jóvenes

“La presidenta tiene un programa que me da envidia de la buena, el de la construcción de vivienda, dice que hará un millón para los jóvenes y eso va a ayudar mucho”, dijo el mandatario en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El mandatario sostuvo que dichas viviendas se realizarán en reservas territoriales y serán dignas para los trabajadores.

“Las construcciones se harán en reservas territoriales, no adefesios, sino casas agradables y bellas, no está peleado lo bello con la austeridad cuando no hay corrupción”, expresó.

De igual manera, López Obrador aplaudió el que el pueblo de México halla elegido libremente a la doctora Sheinbaum como presidenta para el periodo 2024-2030.

“Lo mejor que le pudo pasar al país es que Claudia Sheinbaum ganara por decisión de los mexicanos”, reiteró.

EL PLAN DEL INFONAVIT CON SHEINBAUM

Para cumplir la meta de construir un millón de viviendas en el próximo sexenio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destinará 250 mil millones de pesos adicionales en ese periodo, señaló el director del organismo Carlos Martínez Velázquez, quien aseguró que se cuenta con los recursos suficientes sin poner en riesgo los ahorros de los derechohabientes.

Detalló la propuesta de reforma presidencial, presentada en febrero pasado, la cual –indicó– ha sido retomada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Detalló que la propuesta de reforma al artículo 123 apartado A, fracción XII tiene dos objetivos principales, el primero de ellos que el Instituto pueda invertir sus recursos no sólo en préstamos hipotecarios, sino también en el financiamiento para la construcción de vivienda.

También se busca un sistema de renta social que no exceda el 30 por ciento del salario del trabajador y a su vez que este esquema permita a los derechohabientes rentar la vivienda con opción a compra después de 10 años de evitarla.

Carlos Martínez mencionó que en México 16 por ciento de las personas rentan una propiedad, bajo esquemas sin seguridad jurídica, “de manera informal, sin contratos” y además con actos de discriminación de por medio.

Martínez Velázquez aseguró que en el Instituto se cuenta con los recursos suficientes para construir al menos 75 mil viviendas por año, debido a la política nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador y la recaudación histórica de créditos que ha permitido, por un lado, que el Infonavit tenga mejores ingresos por aportaciones y amortizaciones; que de 2018 a 2023 aumentaron 65.8 por ciento y 22.2 por ciento, respectivamente.

Al cierre de 2023, las amortizaciones alcanzaron los 135 mil 300 millones de pesos, y las aportaciones 195 mil 318 millones de pesos. Agregó que el fondo de inversión ha aumentado, pasando de 146.9 mil millones de pesos en 2018 a 654.8 mil millones en ese mismo año.

Por región, el director del Infonavit detalló que se estima una producción de 144 mil 550 viviendas en el corredor económico del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se destinaría el mayor monto de inversión por 72 mil 250 millones de pesos.

En la frontera, se esperan más de 60 mil unidades, con una inversión superior a los 30 mil millones de pesos; en la zona centro 54 mil 817 casas, con 27 mil 408 millones de pesos, y en el corredor Maya, se prevén 32 mil 382 unidades, con un monto de más de 16 mil millones de pesos.

Señaló que la reforma –que se encuentra en la Cámara de Diputados y sólo ha sido aprobada en la Comisión de Vivienda– es necesaria tras agotarse un esquema de vivienda “descontrolado y depredador”, ya que entre 2015 y 2023 la construcción de vivienda popular registró una caída del 77 por ciento, al tiempo que los precios aumentaron 59.5 por ciento.