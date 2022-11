Juliana logró finalmente salir del callejón, pero sufre ahora de rabdomiólisis , que se produce cuando el oxígeno no llega a los músculos (en caso de aplastamiento, por ejemplo) y la descomposición del tejido pasa al torrente sanguíneo , pudiendo dañar después los riñones, además de provocar otras posibles secuelas.

“Estaba totalmente paralizada. No podía mover ni siquiera los dedos de los pies” , recuerda con una sorprendente entereza esta joven de 23 años originaria de Mexicali.

Durante varios minutos la mexicana Juliana Velandia Santaella pensó que no saldría con vida del callejón donde el sábado murieron más de 150 personas durante las celebraciones de Halloween en Seúl , y en el que ella estuvo al menos media hora completamente atrapada y “sin poder respirar” , según relata a EFE .

“El problema es que mis piernas seguían atoradas entre todos los cuerpos. No podían levantarme. Este muchacho me ayudó a sacar mis piernas de entre los cuerpos. Cuando me liberaron miré el celular y eran las 22:58 de la noche. Quiero suponer que estuve ahí atrapada entre 30 y 40 minutos” , afirma.

Una vez que levantaron al joven inconsciente que estaba encima de ella, pudo respirar mejor y un muchacho coreano , que no era de los equipos de rescate, empezó a tirar de ella.

“No encontraba a mi amiga, me quedé una hora esperando a ver si encontraba... su cuerpo” , relata con gran pesar.

Ambas pasaron el resto de la noche en casa de un amigo en Itaewon y acudieron al hospital al día siguiente porque Juliana tenía fiebre. En la sala de urgencias del Hospital St. Mary de la Universidad Católica de Corea le diagnosticaron la rabdomiólisis. Ahora sufre ahora un terrible dolor muscular.

“Me duele respirar, me duele caminar. Básicamente no me puedo mover”, explica la mexicana, a la que le espera una dolorosa recuperación, tanto en lo físico como en lo anímico.

G. Keith Still, experto en seguridad de multitudes y profesor visitante de ciencias de las multitudes en la Universidad de Suffolk (Reino Unido), declaró al diario The Washington Post que la asfixia por compresión o restricción es la causa probable de la mayoría de las muertes en una multitud. La gente tarda unos seis minutos en entrar en este estado cuando sus pulmones no tienen espacio para expandirse.

“La gente no muere porque le entre el pánico”, dice. “Entran en pánico porque se están muriendo. Así que lo que ocurre es que cuando los cuerpos se caen, cuando la gente se cae encima, la gente se esfuerza por levantarse, y acaba retorciéndose los brazos y las piernas”.

(Con información de EFE)