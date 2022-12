El secretario técnico del Consejo del Transporte en Huajuapan, José Luis Oropeza Hernández, dio a conocer el caso de un taxista que viajó de Huajuapan hasta Tezoatlán, en la Mixteca de Oaxaca, y desapareció minutos después.

Asimismo, el ruletero dejó un audio donde asegura que lo estaban persiguiendo.

“Necesito apoyo, me están correteando, estoy en la salida a Tezoatlán rumbo a Yucuñuti, estoy en el cerro, ojalá y puedan apoyar, son varios que andan con sus carros, necesito que me apoyen, que me manden a la poli o ustedes vengan a ayudarme, me quieren quebrar”, alertó.

Sucedió la mañana del día de hoy, cuando el taxista realizaba el viaje en su ruta y, más tarde, dejó dicho mensaje de ayuda en un grupo de WhatsApp.

Por ello, Oropeza Hernández recibió una llamada de sus compañeros en Paseo Internacional Huajuapan, donde laboraba el ruletero, alrededor de las 08:30 horas. Le comentaron que, luego de pedir ayuda, la víctima fue interceptada por un grupo de hombres armados.

Enseguida, dejó su vehículo en el barrio de El Rosario y huyó hacia el cerro, en Tezoatlán. El vehículo fue encontrando en las inmediaciones de la zona, sin embargo, el chofer no ha sido localizado.

Responde al nombre de Juan Carlos Fernández Merino, y ya se está llevando a cabo un operativo para dar con su paradero. Mientras, su taxi se encuentra en resguardo.

