‘Me trataron como vil delincuente’; exoneran a mujer que tiró aspas a las vías del Metro en CDMX

Luego de no encontrar elementos para señalar a Viviana Salgado Hernández por “sabotear” las vías del Metro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), decidió exonerarla del delito de sabotaje.

“Lo que sabemos es que la fiscalía hizo su tarea de investigación previa y al parecer determinó que no hay elementos para continuar. Inició la investigación de oficio y determinó que no hay elementos para continuar”, sentenció Martí Batres, secretario de Gobernación de la Ciudad de México.

Cabe destacar que se desconoce si realmente fue la dependencia quien determinó la falta de elementos o si lo hizo un juez, pues el ama de casa pasó dos días recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

LOS HECHOS

La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusó a Viviana Salgado Hernández por, supuestamente, participar en el delito de ataques a las vías de comunicación en el Metro de la CDMX, donde “arrojó” un aspa de plástico a las vías.

En ese entonces, se trataba de la primera detención a partir de que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina, insinuara y la colisión entre dos trenes de la Línea 3 fuera provocada, el pasado 7 de enero.

Sin embargo, cuando trascendió que Salgado Hernández venía de comprar un aspa nueva para su lavadora, y las viejas se salieron de su bolsa y cayeron por accidente, internautas exigieron que se revisara el caso, además, que se entregaran las cámaras de seguridad a la afectada.

“Me fui al Metro Juárez, pero ya de regreso, por desgracia, en el Metro Centro Médico se me cayeron las aspas viejas sin querer, pero los policías están diciendo que fui yo quien las aventó y eso no es verdad, fue un accidente”, explicó la oriunda de Ixtapaluca, Estado de México, a Milenio.

Asimismo, intentó contarle lo sucedo a la Guardia Nacional que ahora vigila en la estación del Metro, empero, estos quisieron esposarla. Enseguida, fue detenida por la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Yo creo eso que yo fui una víctima de ellos para limpiarse las manos por lo que está pasando en el Metro. Yo como ama de casa fui a buscar una pieza para mi lavadora y la verdad, ahorita, estos días me la he pasado pensando todo lo que me pasó, que ya me trataron como vil delincuente”, señaló.