$!Médico del ISSSTE fue acusado de intentar robar material médico, compañeros lo defienden y sale libre

El personal médico cerró avenida Politécnico Nacional y otras vialidades, y con pancartas con consignas como “Fer no es ratero”, “Sin Fer NO hay MIP’s y sin MIP’s NO HAY HOSPITAL”, “Si porto material es porque trabajo con él”, “Trabajo 36 horas y aún así me arrestan” y “Somos médicos no delincuentes”, exigieron la liberación de su compañero.

