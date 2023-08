¡Medidas extremas! Por huracán Hilary, pareja se queda sin luz y van a la CFE a moler su salsa

“Tenemos desde las 12:00 p.m. sin luz y los de CFE aún no arreglan la luz , así que nosotros fuimos a licuar a la Comisión obvio llevamos nuestra licuadora y toda la cosa”, escribió Sildia Díaz en redes sociales.

”HILARY” CAUSA CORTES EN MÉXICO

Las regiones de Baja California, Baja California Sur y Sonora son los estados que más afectados se han visto por los cortes de electricidad debido al huracán Hilary. Sonora es donde más ocurren estos apagones, pues el 18 por ciento de sus residencias se ven afectadas.

Mientras, la CFE aseguró que ya se ha restablecido la electricidad en el 90 por ciento de las zonas afectadas del norte de México. Cabe destacar que, durante un apagón causado por tormentas y fuertes lluvias, es importante tomar medidas para garantizar tu seguridad y la de tus seres queridos.

• Verifica la seguridad: Asegúrate de que todos estén a salvo y lejos de posibles peligros. Evita acercarte a ventanas, puertas y objetos eléctricos durante una tormenta para evitar riesgos de rayos.

• Usa linternas: Utiliza linternas en lugar de velas para iluminar el espacio. Las velas pueden ser peligrosas en condiciones de tormenta debido a la posibilidad de incendios.

• Desconecta electrodomésticos: Desconecta los electrodomésticos y dispositivos electrónicos para evitar daños en caso de una fluctuación de energía cuando la electricidad regrese.

• Carga dispositivos: Si tienes la oportunidad, carga tus dispositivos electrónicos antes de que comience el apagón. Esto te permitirá mantener la comunicación en caso de emergencia.

• Mantén puertas cerradas: Mantén las puertas cerradas para evitar la entrada de lluvia y viento. Esto ayudará a mantener la temperatura interior y reducir la exposición a condiciones adversas.

• Conserva alimentos: Mantén el refrigerador y el congelador cerrados tanto como sea posible para conservar la temperatura interna. Los alimentos perecederos pueden durar más tiempo si no se abre la puerta con frecuencia.

• Evita agua acumulada: Evita el contacto con charcos de agua y zonas inundadas, ya que pueden estar en contacto con cables eléctricos y representar un riesgo eléctrico.

• Revisa equipos de emergencia: Asegúrate de tener a mano equipos de emergencia como botiquín de primeros auxilios, agua potable, alimentos no perecederos y otros suministros básicos.

• Preparación anticipada: En áreas propensas a tormentas y apagones, tener un kit de emergencia con linternas, baterías, agua, alimentos no perecederos y otros suministros esenciales es fundamental.