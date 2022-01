$!Mérida: Denuncian chat de Telegram donde compartían contenido íntimo de estudiantes de la Universidad Anáhuac

Con un aproximado de mil 280 miembros , se compartían imágenes y videos de compañeras de distintas universidades de la capital yucateca (como la Universidad Marista y Universidad Autónoma de Yucatán ), al igual que material de sus parejas y ex parejas.

Los presuntos agresores crearon nuevos chats y respaldaron el material ilícito que difundían, entre el cambio de usuarios y cierre del grupo en el chat se podía leer: “si lo borran qué más da, se hace otro. Estoy como en 10 y en todos pasan las mismas cosas... Con que no uses tu número o lo tengas en privado lo más que pasará es que te bloqueen y creas otro y ya. En México la policía cibernética no sirve, es puro mito y propaganda”.

Hasta la fecha Sororidad Anáhuac optó por cerrar su perfil de Instagram y los miembros del grupo de Telegram migraron a otras conversaciones del mismo ámbito.

ANÁHUAC MAYAB HABLA

Este 18 de enero, la universidad implicada (Anáhuac-Mayab) publicó en la misma red social donde se realizó la denuncia un comunicado que condena los hechos y afirma que estarán trabajando en la identificación de responsables: “La universidad está investigando el hecho para lograr la identificación de los responsables y en caso de ser alumnos aplicar las sanciones correspondientes, incluida la expulsión definitiva”, asegura la institución educativa.