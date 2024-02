México es un país libre, asegura AMLO tras ‘Marcha por la Democracia’

“Ellos fueron los que establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales”, refutó al mencionar que en su gobierno no hay fraudes electorales como los que ocurrían cuando dominaba el “PRIAN”.

“En nada absolutamente. No estoy interviniendo. Nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas y ellos lo que quieren es que siga lo mismo”, mencionó al ser cuestionado si intervendría en el proceso electoral.

“No, ya eso ya se terminó (una elección de Estado). Eso se aplicaba cuando nos robaron la presidencia en dos ocasiones. Bueno, en tres, en tres, porque en el 88 también hubo fraude. Salinas no ganó y Calderón no ganó”, expresó.

El jefe del Ejecutivo señaló que los políticos que marcharon, principalmente los intelectuales” se quedaron callados con los fraudes en los procesos electorales del 2006 y del 2012.

“Celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos. Nada más que es la del poder sin pueblo. Es Kratos sin demos. Esa es la democracia de ellos. Nada más que ahora ya en México hay una auténtica democracia y vivimos en un país libre, en donde desde el Zócalo y en los medios de comunicación, que casi todos están al servicio de la mafia del poder, se insulta al Presidente y no se persigue a nadie. No hay represión. No, no hay censura”, puntualizó.