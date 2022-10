México extradita a hombre que defraudó millones en Argentina

En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Argentina, el individuo fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a autoridades del país sudamericano, tras ser requerido por el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional No. 22 Secretaría No. 148 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La estafa fue resultado de que él, como vendedor de la empresa “Estilo Urquiza” S.A., no informó a la misma de la venta cuyo valor de las operaciones alcanzó los 10 millones de pesos, por lo que, al no reportar las ventas, no entregó los recursos monetarios correspondientes.

Fue por esa razón que el Gobierno de México hizo cumplir el acuerdo de extradición celebrado con Argentina, por lo que a la solicitud se cumplimentó la entrega del hombre, quien era buscado por la Policía Internacional acusado del delito de defraudación por administración fraudulenta.

Fue el mes pasado que México recibió otra solicitud de extradición a la Argentina; se requirió a un ciudadano mexicano buscado en dicho país tras ser acusado de participar en una red de lavado de dinero encabezada por Daniel Muñoz, quien apareció en los Panamá Pappers y fue secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina.

Se trató de Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, detenido en diciembre del año pasado en Monterrey, Nuevo León, donde residía. Fue aprehendido en diciembre pasado luego de ser girada una orden en 2019 en su contra con el fin de extraditarlo, pues su nombre aparecía al frente de diversas sociedades que utilizó Muñoz para comprar terrenos en islas paradisiacas, como Turks y Caicos.

De acuerdo con las investigaciones, el finado Muñoz adquirió propiedades en Argentina y Estados Unidos por un valor de hasta USD 70 millones, monto que no correspondía con sus ingresos como funcionario público. De ese total, 30 millones terminaron en un proyecto turístico en una isla de Turk y Caicos.

Issac Esparza era un conocido de Carlos Gellert, identificado como primo de Carolina Pochetti, quien fue pareja de Muñoz hasta su muerte en 2016. Fue ella quien reveló a las autoridades fiscales el destino de los 30 millones de dólares para la adquisición de propiedades bajo empresas a nombre de Isaac Esparza Hidalgo.

La relación del mexicano con la red de lavado de dinero se dio porque Esparza Hidalgo le debía dinero a Carlos Gellert, a quien conoció en Monterrey. Para saldar la deuda, Isaac aceptó firmar documentos que lo acreditaban como titular de sociedad fraudulentas, para el beneficio de la organización de Daniel Muñoz.

A finales de septiembre, la justicia en México autorizó el traslado del mexicano para comparecer ante los juzgado argentinos por su participación en actividades delictivas. De este modo, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli tienen hasta el 31 de octubre para enviar una comisión policial con el fin de llevarlo a Argentina.

