Destituyen a oficial mayor de Tarimoro por obligar a funcionarios a acudir a mitin de Morena

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    Destituyen a oficial mayor de Tarimoro por obligar a funcionarios a acudir a mitin de Morena
    Antonio Acevedo Rodríguez extiende invitación ‘obligatoria’ para funcionarios Vanguardia

La administración presidencial de Morena, por Claudia Sheinbaum, organizó un mitin político para el 31 de mayo

El 31 de mayo se ha destacado, en medios diferentes y varios focos periodísticos, que el oficial mayor Antonio Acevedo Rodríguez, de la localidad Tarimoro, Guanajuato, fue sancionado.

Se reportó que el gobierno municipal cesó de su cargo a Antonio Acevedo Rodríguez tras extender un oficio que exigía a los funcionarios acudir a un mitin político de Morena. Al compartirse dicho oficio, se concluyó en dar por terminada la administración de Antonio Acevedo Rodríguez en la localidad de Tarimoro.

La invitación fue extendida el 28 de mayo, con la intención de incitar a los funcionarios a asistir al evento, para simpatizantes y militantes de Morena, en Celaya, este 31 de mayo. Este mismo evento tomaría lugar en diferentes plazas públicas, al igual que en puntos centrales de la Ciudad de México. En la invitación, extendida en el caso de Antonio Acevedo Rodríguez, se expresó que habría posibles sanciones para quienes no fuesen al evento.

Por ello, el gobierno municipal compartió el siguiente posicionamiento, a causa del oficio:

El gobierno municipal de Tarimoro ha decidido separar del cargo al oficial mayor, en común acuerdo entre ambas partes, como consecuencia a una decisión errónea y unilateral de su parte, pero inaceptable como titular de dicha dependencia’.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-inmunidad-no-impide-a-maru-campos-aportar-informacion-5-senalados-por-caso-rocha-moya-acudieron-a-declarar-GB21020512

Tras el comunicado y la salida de Antonio Acevedo Rodríguez, la administración municipal de Tarimoro no compartió quién será el sustituto en la Oficialía Mayor.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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