$!Destituyen a oficial mayor de Tarimoro por obligar a funcionarios a acudir a mitin de Morena

El 31 de mayo se ha destacado, en medios diferentes y varios focos periodísticos, que el oficial mayor Antonio Acevedo Rodríguez, de la localidad Tarimoro, Guanajuato, fue sancionado.

Se reportó que el gobierno municipal cesó de su cargo a Antonio Acevedo Rodríguez tras extender un oficio que exigía a los funcionarios acudir a un mitin político de Morena. Al compartirse dicho oficio, se concluyó en dar por terminada la administración de Antonio Acevedo Rodríguez en la localidad de Tarimoro.

La invitación fue extendida el 28 de mayo, con la intención de incitar a los funcionarios a asistir al evento, para simpatizantes y militantes de Morena, en Celaya, este 31 de mayo. Este mismo evento tomaría lugar en diferentes plazas públicas, al igual que en puntos centrales de la Ciudad de México. En la invitación, extendida en el caso de Antonio Acevedo Rodríguez, se expresó que habría posibles sanciones para quienes no fuesen al evento.