Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo

La 21K Coahuila 2026 ya tiene a sus primeros protagonistas en la meta, luego de una exigente mañana de competencia por las calles de Saltillo, donde el medio maratón aún continúa su curso y los resultados oficiales se mantienen en proceso de confirmación. En la rama varonil, Eliud Kipchoge cruzó la meta en el primer lugar general con un tiempo preliminar de 1:07:12, para encabezar una edición que volvió a reunir a corredores locales, nacionales e internacionales en una de las carreras más esperadas del calendario deportivo de Coahuila.

El segundo puesto fue para Tirzo Efraín Reséndez, originario de Parras, Coahuila, quien firmó una destacada actuación para colocarse entre los mejores de la clasificación general y darle presencia al atletismo coahuilense en el podio principal.

El tercer lugar quedó en manos de Rodgers Ondati, campeón de la edición 2025, quien no pudo repetir el título, pero volvió a demostrar su nivel competitivo al mantenerse dentro del grupo puntero de la 21K Coahuila.

Estefanía Oropeza corre sin oposición en la rama femenil En la categoría femenil, la tapatía Estefanía Oropeza se apoderó del primer lugar con tiempo preliminar de 1:16:14, luego de mantenerse sin competencia directa durante el recorrido del medio maratón. Oropeza marcó el ritmo desde los primeros kilómetros y sostuvo la ventaja hasta la meta, en una actuación que la colocó como la gran figura femenil de esta edición 2026.

Gonzalo Valdovinos repite en silla de ruedas En la modalidad de silla de ruedas, Gonzalo Valdovinos volvió a imponer condiciones y repitió el primer lugar conseguido el año pasado, consolidándose como uno de los nombres fuertes de la competencia adaptada dentro de la 21K Coahuila. El segundo lugar fue para Marco Antonio Caballero, mientras que Fidel Águila completó el podio preliminar al quedarse con la tercera posición.

La carrera continúa desarrollándose en Saltillo, por lo que las clasificaciones por categoría, tiempos oficiales y resultados completos serán confirmados conforme avance la jornada y se cierre el registro final de competidores.

Resultados preliminares 21K Coahuila 2026 Rama varonil Eliud Kipchoge — 1:07:12 Tirzo Efraín Reséndez — Parras, Coahuila Rodgers Ondati — Campeón 2025 Rama femenil Estefanía Oropeza — 1:16:14 Silla de ruedas Gonzalo Valdovinos Marco Antonio Caballero Fidel Águila

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