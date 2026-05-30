Desplegará Coahuila 10 mil elementos de seguridad durante elecciones

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Desplegará Coahuila 10 mil elementos de seguridad durante elecciones
    Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzarán la vigilancia mediante acciones coordinadas en todas las regiones de Coahuila. ARCHIVO

Operativo permanecerá activo durante el Mundial de Futbol; participan la Guardia Nacional, la Marina Armada y el Ejército Mexicano

Con un estado de fuerza de 10 mil efectivos pertenecientes a corporaciones de los 3 niveles de gobierno, Coahuila pondrá en marcha uno de los operativos más amplios de los últimos años para garantizar condiciones de tranquilidad durante la jornada electoral del próximo 7 de junio y los eventos relacionados con la Copa Mundial de Futbol.

La estrategia contempla la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales, así como una vigilancia permanente en las distintas regiones de la entidad para prevenir incidentes y atender cualquier situación extraordinaria que pudiera presentarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/rechaza-iec-propuesta-ciudadana-de-debate-con-candidaturas-de-saltillo-FA21038397

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que en los próximos días se celebrará una reunión de trabajo con representantes de instituciones de seguridad, organismos electorales y dependencias gubernamentales para afinar los detalles finales del dispositivo especial que acompañará el proceso democrático.

El mandatario destacó que la entidad mantiene condiciones de estabilidad y gobernabilidad que permiten a la ciudadanía ejercer libremente sus derechos políticos en un ambiente de paz.

BLINDAJE PERMANECERÁ HASTA CONCLUIR JUSTA DEPORTIVA

Por su parte, Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, adelantó que el operativo no se limitará al periodo electoral, sino que permanecerá vigente hasta la conclusión de las actividades vinculadas al Mundial de Futbol, como parte de una estrategia integral de prevención y vigilancia.

El funcionario explicó que el plan contempla una importante movilización de personal, reforzamiento operativo en puntos estratégicos y adecuaciones en la atención ministerial para responder de manera oportuna a denuncias de diversa índole, incluidas aquellas relacionadas con temas electorales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/mascara-contra-cabellera-anaya-y-mejia-cruzan-apuestas-rumbo-a-la-eleccion-del-7-de-junio-en-coahuila-DA21032919

Los preparativos fueron revisados durante una reunión celebrada en las instalaciones del Mando Especial de La Laguna, donde autoridades civiles y militares analizaron los mecanismos de coordinación que serán implementados particularmente en la Región Laguna.

En estas acciones participarán elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y corporaciones municipales, que mantendrán mesas permanentes de coordinación antes, durante y después de la jornada cívica.

Las autoridades estiman que el proceso se desarrollará en condiciones de normalidad, respaldado por un esquema preventivo diseñado para brindar certeza, seguridad y capacidad de respuesta en todo el territorio coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones Coahuila
Seguridad
Voto

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Ejército Mexicano
Guardia Nacional

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Riesgos

Riesgos
NosotrAs: La democracia se escribe en femenino

NosotrAs: La democracia se escribe en femenino
true

POLITICÓN: En la carrera por las ‘pluris’, ¿Morena saldrá perdiendo?
El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, dio a conocer que cada año en Coahuila se requieren 2 mil ingenieros.

Incrementa en Coahuila matrícula de ingenierías... pero no es suficiente para demanda de industria
RAMOS ARIZPE: Conoce las candidaturas del Distrito 12

RAMOS ARIZPE: Conoce las candidaturas del Distrito 12
Eduardo Gutiérrez Barrera, Raúl Carrillo Balderas y Eduardo Gutiérrez Loera se quedaron con el primer lugar del 40 Torneo Anual de Golf Rotario en Saltillo.

¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal
Invitación. La capital coahuilense ofrecerá una agenda variada de entretenimiento con espectáculos teatrales, ópera, música electrónica y festivales culturales para todos los gustos.

¿Qué hacer en Saltillo? Ópera, teatro local, Agaveros Festival y el Lunar Festival
Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta

Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta