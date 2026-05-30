Desplegará Coahuila 10 mil elementos de seguridad durante elecciones

Con un estado de fuerza de 10 mil efectivos pertenecientes a corporaciones de los 3 niveles de gobierno, Coahuila pondrá en marcha uno de los operativos más amplios de los últimos años para garantizar condiciones de tranquilidad durante la jornada electoral del próximo 7 de junio y los eventos relacionados con la Copa Mundial de Futbol. La estrategia contempla la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales, así como una vigilancia permanente en las distintas regiones de la entidad para prevenir incidentes y atender cualquier situación extraordinaria que pudiera presentarse.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que en los próximos días se celebrará una reunión de trabajo con representantes de instituciones de seguridad, organismos electorales y dependencias gubernamentales para afinar los detalles finales del dispositivo especial que acompañará el proceso democrático. El mandatario destacó que la entidad mantiene condiciones de estabilidad y gobernabilidad que permiten a la ciudadanía ejercer libremente sus derechos políticos en un ambiente de paz. BLINDAJE PERMANECERÁ HASTA CONCLUIR JUSTA DEPORTIVA Por su parte, Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, adelantó que el operativo no se limitará al periodo electoral, sino que permanecerá vigente hasta la conclusión de las actividades vinculadas al Mundial de Futbol, como parte de una estrategia integral de prevención y vigilancia. El funcionario explicó que el plan contempla una importante movilización de personal, reforzamiento operativo en puntos estratégicos y adecuaciones en la atención ministerial para responder de manera oportuna a denuncias de diversa índole, incluidas aquellas relacionadas con temas electorales.

Los preparativos fueron revisados durante una reunión celebrada en las instalaciones del Mando Especial de La Laguna, donde autoridades civiles y militares analizaron los mecanismos de coordinación que serán implementados particularmente en la Región Laguna. En estas acciones participarán elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y corporaciones municipales, que mantendrán mesas permanentes de coordinación antes, durante y después de la jornada cívica. Las autoridades estiman que el proceso se desarrollará en condiciones de normalidad, respaldado por un esquema preventivo diseñado para brindar certeza, seguridad y capacidad de respuesta en todo el territorio coahuilense.

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