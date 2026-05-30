Inaugura Sheinbaum primera fase de remodelación del AICM

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    Inaugura Sheinbaum primera fase de remodelación del AICM
    La mandataria destacó que la modernización se realizó bajo la administración de la Secretaría de Marina Semar

La mandataria aseguró que las obras permitieron recuperar infraestructura que arrastraba décadas de rezago

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado la primera fase de la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y reafirmó la decisión de mantener en operación la terminal capitalina frente al proyecto que planteaba su cierre para trasladar toda la actividad aérea a Texcoco.

Durante la ceremonia, la mandataria aseguró que las obras permitieron recuperar infraestructura que arrastraba décadas de rezago y sostuvo que el aeropuerto quedó mejor conectado, con más espacios de estacionamiento y una nueva conexión peatonal hacia la estación Pantitlán.

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“Ya vieron que tiene un pasillo para el Metro Pantitlán. A ver, ¿quién viene en auto al aeropuerto? Bueno, ya hay más estacionamiento. ¿Quién viene en autobús? ¿Quién viene en Metro? Bueno, ya tienen llegada directa”, dijo ante trabajadores aeroportuarios.

REMODELACIÓN TRAS DÉCADAS DE REZAGO

Sheinbaum destacó que la modernización se realizó bajo la administración de la Secretaría de Marina (Semar).

La Presidenta afirmó que la remodelación representa también una reivindicación de la decisión tomada durante los gobiernos de la Cuarta Transformación de conservar en operación el aeropuerto capitalino.

“Siempre dijimos que era absurdo cerrar este aeropuerto. Ya olvídense de los problemas ambientales o estructurales de hacer un aeropuerto en Texcoco. ¿Qué sentido tenía quitarle el aeropuerto a la Ciudad de México si es un aeropuerto bien ubicado y reconocido? Más bien había que mejorar el aeropuerto de la Ciudad de México”, expresó.

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Recordó que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador optó por construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como una terminal complementaria y mantener al AICM como pieza central del sistema aeroportuario del Valle de México.

HUNDIMIENTO AFECTÓ TUBERÍAS Y DRENAJE

La mandataria explicó que una parte importante de los trabajos realizados no es visible para los usuarios, pues consistió en la sustitución y reordenamiento de redes de agua potable, drenaje y energía eléctrica que permanecían mezcladas con instalaciones construidas desde distintas etapas del crecimiento del aeropuerto.

“Las primeras instalaciones de 1929 todavía estaban ahí. Las instalaciones de 1952, cuando se hizo el aeropuerto comercial, todavía estaban ahí. Después los ‘chipotes’ que le fueron poniendo por todos lados”, relató.

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Según detalló, el hundimiento diferencial que registra la zona donde se ubica la terminal había provocado afectaciones severas en tuberías, drenajes y líneas eléctricas, por lo que una parte sustancial de la inversión se destinó a rehabilitar esa infraestructura básica.

Además de la renovación de instalaciones ocultas, la primera fase incluyó la rehabilitación de salas de espera, áreas de documentación, migración, reclamo de equipaje, aduanas, fachadas, ambulatorios, estacionamientos y zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

SEIS MIL 500 MDP DE INVERSIÓN

Sheinbaum informó que la inversión ejercida de la primera fase asciende a 6 mil 500 millones de pesos y precisó que los recursos provinieron de ingresos propios del aeropuerto.

“No se dio presupuesto público para el aeropuerto, sino que de los propios autogenerados, de lo rentable que es el aeropuerto, se invirtió para la remodelación”, sostuvo.

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La Presidenta adelantó que aún quedan pendientes una segunda y tercera etapa de modernización, aunque aseguró que las obras fundamentales para mejorar la operación y la experiencia de los pasajeros ya fueron concluidas.

“Lo principal ya está hecho. Es un compromiso más cumplido”, afirmó.

La remodelación forma parte de los preparativos de infraestructura rumbo al Mundial de Futbol de 2026, en el que la Ciudad de México será una de las sedes principales y el AICM fungirá como la principal puerta de entrada para miles de visitantes nacionales y extranjeros.

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