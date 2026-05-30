Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez

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    Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
    El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo. CORTESÍA

Durante el mes, Coahuila fue reconocido como el estado más seguro para el turismo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que mayo fue un mes de trabajo, coordinación y seguimiento a proyectos estratégicos en todas las regiones de la entidad, los cuales avanzan conforme a lo planeado gracias a la colaboración entre sociedad, iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno.

En la Región Sureste, el mandatario participó en las actividades conmemorativas por el Día Internacional del Trabajo, además de integrarse a la sesión del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante contingencias.

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Asimismo, sostuvo encuentros con representantes empresariales durante la sesión informativa de COPARMEX Saltillo, encabezó reuniones de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad y sostuvo una reunión de trabajo con la Armada de México.

“En materia educativa, encabezamos la Sesión Presencial de Universidad para Mujeres Además, sesionó el Consejo de Seguridad y Desarrollo (CONSEDE) de la región Sureste, y participamos en la firma de convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Durante el mes también supervisó los avances de la Expo Coahuila y del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) Sureste, además de encabezar la clausura de las caravanas “¡Vamos Equipo, Vamos México!”.

En la Región Laguna, tomó protesta a la nueva mesa directiva de COPARMEX Laguna, participó en la sesión del CONSEDE Laguna y encabezó actividades relacionadas con el desarrollo económico, entre ellas el anuncio de inversión de Shenzhen Click Technology en Torreón y el Summit Empresarial: Economía y Negocios Laguna 2026.

En la Región Centro-Desierto se entregaron equipos e insumos para el combate al dengue en Monclova y se participó en el anuncio de expansión de Adient. En Frontera, el Gobernador supervisó obras de recarpeteo en la calle Concepción Armendáriz.

$!El gobernador supervisó los avances de la Expo Coahuila y del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) Sureste.
El gobernador supervisó los avances de la Expo Coahuila y del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) Sureste. CORTESÍA

Por su parte, en la Región Norte y Carbonífera participó en Piedras Negras en la toma de protesta del nuevo comandante de la 47 Zona Militar y en la sesión del CONSEDE Norte. Además, en Múzquiz se colocó la primera piedra del nuevo parque industrial kikapús, proyecto que contempla una inversión de 400 millones de pesos.

Jiménez Salinas resaltó también el reconocimiento otorgado a docentes de las secciones 5, 35 y 38 mediante las Preseas Magistrales, así como los homenajes al personal de enfermería de todas las regiones del estado.

En materia turística, destacó la participación de Coahuila en el Tianguis Turístico de Acapulco 2026, donde la entidad fue reconocida como el estado más seguro para el turismo en México y obtuvo el premio al mejor estand.

Asimismo, informó que sostuvo una reunión con la Embajadora de Francia en México para fortalecer la cooperación económica y educativa entre ambas regiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hoy-cuidamos-a-quienes-nos-cuidan-coahuila-reconoce-trayectoria-de-enfermeras-GK20808394

Finalmente, resaltó que el reporte de empleo de abril del Instituto Mexicano del Seguro Social colocó a Coahuila como la segunda entidad del país con mayor generación de nuevos empleos formales.

“Seguimos trabajando y coordinándonos con distintos sectores y órdenes de gobierno en todas las regiones del estado. Gracias por su confianza”, expresó el gobernador.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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