‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán
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A pesar de las represalias económicas, específicamente en el costo de la gasolina, la administración mantiene su postura en contra de las propuestas iraníes
El 30 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ‘no tiene prisa’ para realizar el acuerdo de paz con los mandatarios de Irán.
Medios han destacado que, a pesar de las controversias que ha provocado el conflicto en la economía, la administración presidencial no busca acordar un pacto que sea contraproducente, según Trump, para los Estados Unidos.
‘Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, porque ya sabes... Los precios de la gasolina van a bajar con fuerza (cuando haya acuerdo), pero si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato’ afirmó Trump para la cadena de noticias Fox.
Donald Trump reiteró que los principales puntos de la negociación, a favor de los Estados Unidos, son mantener el estrecho de Ormuz abierto y que Irán no pueda desarrollar armas nucleares.
‘Poco a poco, pero con seguridad, estamos consiguiendo, creo, lo que queremos, y si no lo conseguimos, terminaremos de otra manera’ aseveró Trump, en referencia a las declaraciones de Pete Hegseth sobre reanudar los bombardeos a Irán.