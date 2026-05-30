‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán

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    ‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán
    ¿Habrá acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Vanguardia

A pesar de las represalias económicas, específicamente en el costo de la gasolina, la administración mantiene su postura en contra de las propuestas iraníes

El 30 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ‘no tiene prisa’ para realizar el acuerdo de paz con los mandatarios de Irán.

Medios han destacado que, a pesar de las controversias que ha provocado el conflicto en la economía, la administración presidencial no busca acordar un pacto que sea contraproducente, según Trump, para los Estados Unidos.

Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, porque ya sabes... Los precios de la gasolina van a bajar con fuerza (cuando haya acuerdo), pero si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato’ afirmó Trump para la cadena de noticias Fox.

Donald Trump reiteró que los principales puntos de la negociación, a favor de los Estados Unidos, son mantener el estrecho de Ormuz abierto y que Irán no pueda desarrollar armas nucleares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/concluye-la-reunion-de-trump-en-la-casa-blanca-sin-un-acuerdo-con-iran-OA21037081

Poco a poco, pero con seguridad, estamos consiguiendo, creo, lo que queremos, y si no lo conseguimos, terminaremos de otra manera’ aseveró Trump, en referencia a las declaraciones de Pete Hegseth sobre reanudar los bombardeos a Irán.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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