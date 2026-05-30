‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán

El 30 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ‘no tiene prisa’ para realizar el acuerdo de paz con los mandatarios de Irán.

Medios han destacado que, a pesar de las controversias que ha provocado el conflicto en la economía, la administración presidencial no busca acordar un pacto que sea contraproducente, según Trump, para los Estados Unidos.

‘Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, porque ya sabes... Los precios de la gasolina van a bajar con fuerza (cuando haya acuerdo), pero si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato’ afirmó Trump para la cadena de noticias Fox.