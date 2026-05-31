Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

La notificación oficial de esta medida se dio el pasado miércoles, luego de que madres de familia denunciaron que la Secretaría de Educación (Sedu) no ha designado a un maestro suplente formal, limitándose a enviar personal administrativo para cubrir los huecos de manera improvisada.

Un conflicto entre una madre de familia y tres docentes de la Escuela Primaria José Manuel Maldonado Maldonado, en el municipio de Piedras Negras, llegó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y ha paralizado actividades de dos grupos escolares, dejando a 60 alumnos sin sus maestros por una orden de restricción que les impide acercarse al plantel.

Según padres de familia y autoridades como el supervisor de zona escolar en Piedras Negras, Fernando Kancheff Aguirre, el conflicto inició hace cuatro años, cuando una madre interpuso una denuncia en contra de la directora y dos maestras del plante, así como contra dos madres de familia, por presunta discriminación y acoso en contra de su hijo.

La autoridad emitió una orden de restricción que prohíbe a las docentes acercarse a menos de 100 metros del plantel, por lo que fueron reubicadas temporalmente en oficinas de supervisión, por lo que dos grupos permanecen sin su docente titular.

La primera demanda ante la Fiscalía fue en febrero y, el pasado 29 de abril, la Sedu les contestó que se acompañaría a la directora y maestras del plantel al Ministerio Público para llegar a un acuerdo, pero las docentes sostienen que no han sentido el apoyo legal, por lo que contrataron asesoría legal privada, cuyos honorarios ascienden ya a 54 mil pesos.

“La madre de familia continuamente va a Derechos Humanos, a Pronnif y pone demandas en contra de maestras o la directora. Dice que no quieren a su hijo”, indicó Kancheff a medios locales.

“Ahora demandó hasta a la maestra del año pasado... nosotros tenemos cámaras en todos los salones y no se les ha podido comprobar absolutamente nada (a las maestras)”, agregó.

La falta de solución ha indignado a otros padres de familia, quienes consideran que se vulnera el derecho a la educación de los estudiantes a raíz del conflicto.

‘CLASES EN LA CALLE’

El jueves pasado, padres de familia realizaron una manifestación en la que propusieron que sus hijos tomaran clases en la vía pública, para que sus docentes titulares se las impartieran fuera del perímetro de 100 metros que marca la orden de restricción.

”Estamos dispuestos a que tomen clases en la calle a fin de que la maestra pueda darlas fuera del plantel y no se viole la orden de restricción”, señalaron madres afectadas que decidieron permanecer en anonimato.

Además, indicaron que mañana se realizará una nueva manifestación pacífica.

VANGUARDIA trató ayer de obtener una postura de la Sedu, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

ANTECEDENTES

La ausencia de docentes se mantiene desde la semana pasada y, hasta ahora, no se ha nombrado a suplentes oficiales, por lo que las clases se imparten con “parches administrativos”. El propio Fernando Kancheff y Mario Eduardo Chávez, Asesor Técnico Pedagógico, han tenido que atender a los grupos de manera provisional.

Sin embargo, los padres señalan que esta no es una solución sostenible, ya que el personal técnico tiene otras funciones y la atención a los alumnos es intermitente.

La exigencia hacia la Sedu por parte de los padres es clara: solución al conflicto legal, ya que derivado del hermetismo consideran que se carece de una investigación sólida previa por parte de la secretaría.

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Ante el vacío que se ha creado por las autoridades educativas, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, intervino tras ser cuestionado en la conferencia matutina el pasado jueves. El edil confirmó que recibirá a las partes involucradas en la presidencia municipal para buscar una vía de solución que proteja el interés superior de la niñez.

Mientras tanto, la escuela José Manuel Maldonado permanece en un estado de parálisis parcial.