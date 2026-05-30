Calderón y Fox expresan su apoyo a Maru Campos tras cita en la FGR
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Durante un evento del PAN, militantes y funcionarios acusaron a la administración presidencial de Morena de tener vínculos con el cártel
El 30 de mayo se reportó la realización de un apoyo de índole partidista, por parte de los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, hacia la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
Tras una marcha en Chihuahua, simpatizantes y miembros del Partido de Acción Nacional (PAN) emitieron su apoyo a la gobernadora panista, tras haber sido citada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El evento fue celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua. Acudieron políticos y militantes del PAN, como el expresidente Fox, el expresidente Calderón, la excandidata Xóchitl Gálvez y el gobernador Mauricio Kuri, de Querétaro.
Durante la marcha, se detalló que una de las caravanas era dirigida por César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, quien renunció tras el caso de la CIA en el estado.
Su apoyo corresponde al caso de Maru Campos, donde se investiga la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua durante operativos estatales contra el crimen organizado. Dicho operativo, el cual involucró la desmantelación de un ‘narcolaboratorio’ en Sierra del Pinal, dentro del municipio de Morelos, no tuvo autorización por parte del gobierno federal ni de la administración presidencial de Sheinbaum.
Durante el evento, la gobernadora arremetió contra la administración de Morena, denunciándolo como ‘narcogobierno’ y referenció el caso de Rocha Moya y los funcionarios acusados de colaborar con el cártel.
El apoyo de los expresidentes ocurre tras la citación a comparecer de Maru Campos por parte de la FGR. Tras las investigaciones, la gobernadora ha denunciado ‘persecución política’ por parte de la administración de Morena.