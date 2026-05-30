Calderón y Fox expresan su apoyo a Maru Campos tras cita en la FGR

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    Calderón y Fox expresan su apoyo a Maru Campos tras cita en la FGR
    Expresidentes panistas emiten su apoyo a Maru Campos Vanguardia

Durante un evento del PAN, militantes y funcionarios acusaron a la administración presidencial de Morena de tener vínculos con el cártel

El 30 de mayo se reportó la realización de un apoyo de índole partidista, por parte de los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, hacia la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Tras una marcha en Chihuahua, simpatizantes y miembros del Partido de Acción Nacional (PAN) emitieron su apoyo a la gobernadora panista, tras haber sido citada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El evento fue celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua. Acudieron políticos y militantes del PAN, como el expresidente Fox, el expresidente Calderón, la excandidata Xóchitl Gálvez y el gobernador Mauricio Kuri, de Querétaro.

Durante la marcha, se detalló que una de las caravanas era dirigida por César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, quien renunció tras el caso de la CIA en el estado.

Su apoyo corresponde al caso de Maru Campos, donde se investiga la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua durante operativos estatales contra el crimen organizado. Dicho operativo, el cual involucró la desmantelación de un ‘narcolaboratorio’ en Sierra del Pinal, dentro del municipio de Morelos, no tuvo autorización por parte del gobierno federal ni de la administración presidencial de Sheinbaum.

Durante el evento, la gobernadora arremetió contra la administración de Morena, denunciándolo como ‘narcogobierno’ y referenció el caso de Rocha Moya y los funcionarios acusados de colaborar con el cártel.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/con-todos-mis-errores-fue-correcto-enfrentar-al-crimen-organizado-felipe-calderon-EG21053340

El apoyo de los expresidentes ocurre tras la citación a comparecer de Maru Campos por parte de la FGR. Tras las investigaciones, la gobernadora ha denunciado ‘persecución política’ por parte de la administración de Morena.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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