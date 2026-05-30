SALTILLO: Conoce las candidaturas del Distrito 13

Además de informar sobre la situación académica, laboral y de ingresos de los candidatos, se incluyen las principales propuestas para trabajar desde el palacio legislativo tanto para la entidad, como para este distrito que tiene cabecera en Saltillo, y abarca colonias como Zona Centro, Isabel Amalia, Del Valle, Antonio Cárdenas y la Guayulera.

Candidata propietaria: Ana Laura Rivera González, 52 años.



Candidata suplente: Yadira Edith Cienfuegos Ibarra.



Redes sociales: Facebook: Ana Rivera. Partido o alianza que la impulsa: PAN Perfil académico: Licenciada en Psicología. Última experiencia profesional: Docente en la UNID, ULSA, UANE y UAdeC. Declaración patrimonial: La persona candidata no consintió la publicación de sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo?



Señala que desde este cargo público puede incidir en la creación, modificación y fiscalización de políticas públicas basadas en un enfoque de humanismo político y respeto a la dignidad de las personas. Considera que la principal responsabilidad del puesto es servir a la ciudadanía, escuchar sus necesidades y contribuir a mejorar su calidad de vida. Propuesta 1: Crear la Ley del Sistema Estatal de Cuidados para coordinar estancias infantiles, centros de día para adultos mayores y espacios de respiro para personas cuidadoras bajo un esquema público-privado. La propuesta busca trasladar parte de la carga de los cuidados del ámbito privado al público y social, facilitando la incorporación y crecimiento de las mujeres en el mercado laboral. Propuesta 2: Reformar la Ley de Prevención del Suicidio para establecer una materia obligatoria de Educación Socioemocional y Salud Mental desde primaria hasta preparatoria, con el objetivo de brindar herramientas de resiliencia y manejo de crisis desde edades tempranas. Propuesta de género y/o grupos vulnerables:

Implementar incentivos fiscales directos, como la reducción del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), para empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 29 años en sectores tecnológicos y de economía verde, estableciendo una cuota mínima del 50 por ciento para mujeres.

Candidata propietaria: Yolia Vitela Guerrero, 50 años.



Candidata suplente: Rosario Jiménez Sifuentes. Redes sociales: Facebook: Yolia Vitela. Partido o alianza que la impulsa: PVEM Perfil académico: Maestría en Derecho. Última experiencia profesional: Colegio de Peritos de Coahuila. Declaración patrimonial: Sí. Reportó ingresos mensuales por 60 mil pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo? Desea ser diputada para impulsar iniciativas que protejan la salud pública, fortalezcan la seguridad y defiendan los derechos fundamentales de las familias. Señala que su experiencia como abogada y gestora social le ha permitido conocer de cerca los problemas que enfrentan las personas cuando carecen de orientación, apoyo o instituciones sensibles a sus necesidades. Propuesta 1:Impulsar la creación y fortalecimiento de centros de convivencia familiar dignos, seguros y supervisados, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a convivir con su madre o padre en condiciones adecuadas. Propuesta 2:Promover una regulación clara para los centros y casas de atención a personas con adicciones, a fin de garantizar tratamientos seguros, humanos y supervisados por las autoridades de salud. La propuesta contempla evaluaciones psicológicas, acompañamiento familiar, personal capacitado, acciones de prevención comunitaria y mecanismos de vigilancia para evitar abusos, abandono o prácticas irregulares. Propuesta de género y/o grupos vulnerables:Acercar servicios a colonias y comunidades, prevenir la violencia y la discriminación, y crear rutas seguras de apoyo mediante la coordinación entre instituciones públicas y organizaciones sociales para atender a personas en situación de vulnerabilidad.

Partido o alianza que la impulsa: Movimiento Ciudadano (MC) Candidata propietaria: Mónica Lizeth Trejo Ávila, 31 años.

Candidata suplente: Julia Presas Rodríguez. Redes sociales: Instagram: @moony.trejo Perfil académico: Licenciatura en Comunicación. Última experiencia profesional: Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE). Declaración patrimonial: La persona candidata no consintió la publicación de sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo?

Afirma que su aspiración a un cargo público surge de una responsabilidad civil construida a partir de su experiencia en el territorio. Señala que ha observado tanto los avances como las desigualdades que persisten en Coahuila, por lo que busca convertir la gestión pública en una herramienta de inclusión para quienes aún carecen de oportunidades y justicia social. Propuesta 1:Implementar una beca integral para 5 mil jóvenes deportistas de entre 12 y 29 años, que incluya apoyo económico, transporte, alimentación especializada, pago de inscripciones a torneos, así como acceso a uniformes y equipo deportivo. Propuesta 2:Crear el primer Centro de Salud Especializado en Adicciones con un modelo de atención integral que contemple atención médica, psicológica y programas de reinserción social. El centro ofrecería desintoxicación asistida, terapia cognitivo-conductual y talleres de capacitación laboral y deportiva. Propuesta de género y/o grupos vulnerables:Establecer un Protocolo Antidiscriminación en Oficinas Públicas para garantizar que todas las personas reciban atención digna, eficiente y libre de discriminación en las dependencias gubernamentales.

Candidata propietaria: Karla González Fernández, 35 años.



Candidata suplente: Gabriela Wendoly Pacheco Alvarado.



Redes sociales: Facebook: Karla FG. Partido o alianza que la impulsa: Nuevas Ideas Perfil académico: Maestría en Negocios Internacionales. Última experiencia profesional: Stellantis. Declaración patrimonial: Sí. Reportó ingresos mensuales por 0.00 pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo?

Señala que busca generar un cambio en su ciudad y mantenerse cercana a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Considera que ocupar un cargo público le permitiría contar con el respaldo institucional necesario para apoyar de manera más efectiva a quienes requieren ayuda y atender sus necesidades a través de programas gubernamentales. Propuesta 1:Implementar un seguro de desempleo para personas que actualmente no cuentan con trabajo, otorgándoles un apoyo económico mensual de 7 mil 400 pesos durante cuatro meses, con el fin de cubrir necesidades básicas mientras encuentran una nueva fuente de ingresos. Propuesta 2:Garantizar el acceso a servicios básicos, particularmente ante los problemas relacionados con el suministro de agua y energía eléctrica que enfrentan diversos sectores de Saltillo. Propuesta de género y/o grupos vulnerables:Impulsar la entrega de despensas mensuales para familias en situación de necesidad y promover que niñas, niños y adolescentes permanezcan en el sistema educativo, apoyando a madres y padres de familia que enfrentan dificultades para inscribir a sus hijos en la escuela.

Candidato propietario: Carlos de la Fuente Ávila, 24 años.



Candidato suplente: Diego Alfonso Dávila Ruiz. Redes sociales: Facebook: Carlos de la Fuente Ávila. Partido o alianza que la impulsa: México Avante Perfil académico: Licenciatura en Derecho (en curso). Última experiencia profesional: Emprendedor. Declaración patrimonial: La persona candidata no consintió la publicación de sus declaraciones. ¿Por qué quiere ocupar el cargo?

Afirma que busca abrir los espacios de representación política a nuevas generaciones y romper con lo que considera una concentración histórica del poder en los mismos grupos y apellidos. Señala que los recursos públicos deben administrarse con transparencia, rendición de cuentas y resultados para la ciudadanía. Indica que su motivación surge de su participación en causas relacionadas con la defensa de espacios públicos, el acceso al agua y el apoyo a personas afectadas por abusos financieros. Propuesta 1:Impulsar mecanismos de protección para la Alameda de Saltillo, los parques, plazas públicas y áreas verdes, con el objetivo de evitar modificaciones, concesiones o proyectos que transformen estos espacios sin la consulta y participación de la ciudadanía. Propuesta 2:Presentar una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila para incorporar la figura de Peritos Ciudadanos en las comisiones legislativas, con la finalidad de fortalecer la participación social y el análisis técnico de las iniciativas. Propuesta de género y/o grupos vulnerables:Promover la Ley de Oportunidades para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad del Estado de Coahuila, que garantice tres derechos fundamentales: becas para la reinserción educativa de quienes abandonaron sus estudios, una bolsa de primer empleo con empresas certificadas para jóvenes sin experiencia laboral y la creación de centros comunitarios de desarrollo juvenil en zonas de alta marginación, con acceso a capacitación, cultura, deporte y orientación jurídica gratuita.

Candidata propietaria: Luz Elena Morales Núñez, 42 años.



Candidata suplente: Tatiana Villarreal Farías.



Redes sociales: Facebook: Luz Elena Morales. Partido o alianza que la impulsa: PRI–UDC Perfil académico: Maestría en Derecho Electoral. Última experiencia profesional: Diputada local y expresidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Declaración patrimonial: Sí. Reportó ingresos mensuales por 127 mil pesos. ¿Por qué quiere ocupar el cargo?

Señala que ejercer un cargo público representa una responsabilidad y un compromiso de servicio hacia la ciudadanía. Considera que puede continuar consolidando su trabajo legislativo y representar de manera efectiva los intereses de la comunidad, promoviendo que las voces de las y los ciudadanos sean escuchadas y defendiendo sus derechos y necesidades. Propuesta 1:Continuar fortaleciendo el modelo de seguridad de Coahuila mediante reformas, acciones y gestiones que refuercen la prevención del delito, la proximidad social y la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad, con el objetivo de mantener seguras las colonias del distrito. Propuesta 2:Impulsar y fortalecer programas que acerquen servicios médicos de calidad a la población, especialmente en las comunidades con mayores necesidades, garantizando acciones de prevención, atención oportuna y acceso digno a la salud. Propuesta de género y/o grupos vulnerables:Fortalecer políticas públicas orientadas a prevenir, atender y reducir las desigualdades, mediante el otorgamiento de becas, créditos y apoyos para mujeres emprendedoras, emprendedores y jóvenes, favoreciendo su desarrollo económico y social.