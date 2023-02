Morena afirma que marcha fue en defensa de García Luna

CDMX.- El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la marcha celebrada en la Ciudad de México fue realmente para gritar que “García Luna y Felipe Calderón no se tocan”.

“La corrupción no se toca, el influyentísimo no se toca”, mencionó el líder de los guindas y afirmó que no se puede volver al pasado ni al neoliberalismo.

Este domingo miles de ciudadanos salieron a las calles de distintas partes del país para manifestar su rechazo al “Plan B” de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.