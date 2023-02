Morena pide al INE retirar el registro al PAN, por Genaro Garcia Luna

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acudió a las oficinas del INE para solicitar el retiro del registro al Partido Acción Nacional (PAN) al considerar que el veredicto contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, prueba que ese instituto político está vinculado al crimen organizado.

“El PAN se ha convertido en el brazo de una organización criminal”, explicó Delgado en las instalaciones del INE.

Delgado sostuvo que hay antecedentes en el plano internacional, como en España, con partidos vinculados con organizaciones terroristas.

Antes, en otra conferencia de prensa, acompañado por la dirigencia de su partido y liderazgos estatales, Delgado dijo que no es suficiente que el PAN se deslinde del ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, diciendo que nunca fue militante.

“Nadie le cree a Calderón que no sabía”, expresó el morenista al señalar que también fue Vicente Fox quien encumbró a García Luna.

Ante eso, acusó que el PAN actúa como grupo delictivo y no como partido, por lo que pedirán hoy al INE que revise el retiro de su registro.

“En los hechos, el PAN actúa como un grupo criminal más que como un partido político. Ese grupo fue el que sostuvo esa guerra contra el narcotráfico, que solo era una simulación, porque un grupo de narcofuncionarios se estaba haciendo millonario a costa de combatir a otros narcotraficantes”.

“Más allá de lo que diga el PAN en sus estatutos, en los hechos comprobados en Nueva York actúa como un grupo criminal, no pueden deslindarse de Genaro García Luna ni de Felipe Calderón, por más que descuelguen mantas en el Zócalo, las marcas de García Luna el PAN las va a tener para siempre. Por eso nuestra solicitud es que se analice si se mantiene el registro o no del PAN, porque es una organización criminal y no partido político”, comentó.