Mueren cinco custodios tras ser chocados por camión, en Chihuahua

Chihuahua, Chih. Cinco custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) estatal número siete fallecieron este domingo, en un accidente vehicular que ocurrió en el kilómetro 89 de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua, cuando el automóvil en que viajaban después de cumplir su turno laboral, fue impactado de frente por un tráiler.

La Policía Vial del municipio de Cuauhtémoc informó que el conductor de un tracto camión tipo “rabón” y placas federales 55-AL-7W, perdió el control en la curva que se encuentra en el kilometro 89 de la mencionada ruta, luego invadió el carril contrario y embistió a los elementos de la policía procesal, quienes viajaban a bordo de un vehículo Ford Fiesta de color rojo.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento de los cinco custodios y los identificó como: Leticia C. C., Jorge G. I., Raúl Eduardo L. C., Carmen Elena M. R. y Manuel Jesús O. P., adscritos al Cereso número siete, ubicado en ciudad Cuauhtémoc.

