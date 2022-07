AMLO dice que la pobreza es su prioridad, pero sus políticas perjudican a los pobres

Autor: Maria Abi-Habib

NAUCALPAN, México — El único servicio gubernamental con el que podía contar este municipio de las afueras de Ciudad de México era la escuela primaria, que funcionaba en un vagón de tren abandonado. Era una tabla de salvación para los residentes, la mayoría de los cuales viven en los restos de una estación de tren que alguna vez estuvo llena de vida.

Todas las mañanas, las familias que ocupaban los cavernosos vagones de esta parte de Naucalpan despertaban a sus hijos para que fueran a la escuela durante todo el día, como parte de un programa federal para apoyar a los padres que trabajan ampliando el horario más allá de la media jornada habitual que tienen la mayoría de las escuelas primarias mexicanas.

Pero la jornada extendida ha desaparecido, una víctima del enfoque del gobierno en la renovación del sistema de bienestar, en una reorganización que los economistas advierten que perjudicará a los más pobres de México y el crecimiento de la decimoquinta mayor economía del mundo.

Tras conseguir la victoria en 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le prometió a los menos favorecidos del país que pondría fin a su abandono, al impulsar el lema de “primero los pobres”. El partido que fundó, Morena, se lanzó hace una década con una plataforma para reducir la desigualdad y empoderar a los millones de mexicanos marginados que la mayoría de los partidos políticos generalmente habían descuidado.

Pero a mitad de su sexenio, la situación de las clases bajas de México ha empeorado, y los economistas afirman que no se debe únicamente al efecto de deterioro de la pandemia, sino también al resultado de una mala gestión de los programas de bienestar y de la economía.

Para Alicia Guadarrama Monroy, quien vive con sus dos hijas y sus nietos en Naucalpan, el horario extendido de la escuela significaba que todos los adultos de su hogar podían trabajar. Pero ahora la jornada escolar termina alrededor del mediodía y una de sus hijas debe quedarse en casa para cuidar a los niños, privando a la familia de un salario muy necesario.

“Era una escuela tan buena”, dijo. “Pero ahorita ya cambió la escuela, ya no es lo mismo, ya no hay apoyos y ya no hay nada”.

Más allá de Naucalpan, cientos de miles de padres de familia en todo México tendrán dificultades después de que el gobierno federal elimine el programa de cuidados después de clases este año. La oficina de López Obrador no respondió a las solicitudes de comentarios.

México fue una de las únicas economías mundiales importantes que no aumentó sustancialmente el gasto para mitigar los estragos de la pandemia, haciendo hincapié en un presupuesto equilibrado en lugar de endeudarse para apoyar a los más vulnerables del país.

Pero los efectos de la pandemia, junto con la falta de apoyo gubernamental, hicieron que otros 3,8 millones de personas cayeran en la pobreza a finales de 2020. Actualmente, el 44 por ciento de los mexicanos —alrededor de 56 millones de personas— están en situación de pobreza, según los datos más recientes del gobierno.

Unos 5,2 millones de estudiantes abandonaron la escuela durante la pandemia, según cifras del gobierno publicadas el año pasado, aproximadamente el 14 por ciento de todos los niños en edad escolar de México. Aún falta que muchos de ellos regresen: algunos se fueron a trabajar junto a sus padres por necesidad económica, otros porque la reducción de las horas de clase hacía que los horarios de trabajo de sus padres fueran insostenibles.

La inflación también ha ralentizado la recuperación económica, ya que los precios al consumo aumentaron hasta el 7,99 por ciento durante el año hasta junio, el nivel más alto en 21 años, lo que reduce el poder adquisitivo para productos de primera necesidad como las tortillas o el aceite de cocina.

“El nivel de actividad económica en México sigue estando por debajo del nivel prepandémico, y es probablemente el único país de América Latina en el que es así”, dijo Alberto Ramos, jefe de investigación económica para Latinoamérica de Goldman Sachs.

A pesar de la creciente pobreza de México, López Obrador sigue siendo uno de los líderes más populares del mundo, con un índice de aprobación de alrededor del 65 por ciento. El apoyo generalizado ha dejado a los observadores políticos desconcertados.

Para los economistas la respuesta es sencilla: el gobierno eliminó los programas de bienestar social existentes en favor de poner dinero en efectivo en manos de los ciudadanos, con pocas condiciones.

Si bien muchos economistas apoyan las transferencias directas de efectivo, el nuevo sistema ha eliminado los criterios sustentados en las necesidades de los programas anteriores, lo que genera preocupaciones de que el dinero no llegue a quienes lo necesitan o no se gaste de manera efectiva.

Poco después de asumir el cargo, López Obrador canceló Prospera, un programa que llevaba 20 años y que daba dinero en efectivo a las madres en situación de pobreza a cambio de que mantuvieran a sus hijos en la escuela y los llevaran a revisiones médicas periódicas. Fue elogiado por el Banco Mundial por su transparencia y por mejorar las condiciones socioeconómicas.

Pero con el nuevo programa social del gobierno de López Obrador, esos requisitos se eliminaron y el dinero en efectivo se distribuye a los mexicanos sin importar sus ingresos. Los nuevos programas han ampliado las pensiones del gobierno incluso a los más ricos, han proporcionado pasantías para los jóvenes sin trabajo y están pagando a los agricultores para que planten árboles.

