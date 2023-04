Boom económico con llegada de Tesla traerá a NL ‘problemas felices’, afirma Samuel García

Mencionó que todos los retos que se le presentarán al estado es lo que llama “problemas positivos”.

García señaló que Nuevo León se perfila para convertirse en el “hub” mundial de electromovilidad.

“Nuevo León se está convirtiendo en un hub mundial de electromovilidad ya no lo confirmó Tesla, ya no lo confirmó Navistar, no lo confirma Kia”, afirmó.

Mencionó que la entidad se va a convertir en la puerta del futuro en México en el tema de electromovilidad.

Agregó que la entidad tiene todo para en 20 años, los niños del estado vivan una realidad diferente.

“Pero eso requiere que todos los neoleoneses, nos motivemos, nos cambiemos el chip”, estableció.