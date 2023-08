¿Cómo estará México en cuestión de economía, seguridad y política tras el sexenio de AMLO?

Washington- Este informe, que fue realizado por Rayn C. Berg, director del Programa de las Américas; Sara Fattori, ex Pasante del Programa de las Américas del CSIS y Henry Ziemer, investigador asociado del Programa de las Américas, publicado en el sitio web del Center for Strategic and International Studies; se puede decir que una radiografía sobre los altibajos del gobierno del mandatario Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con base a tres rubros: economía, seguridad y política.

En la página web del CSIS, los autores precisan que a medos de dos años de que concluya el sexenio de López Obrador, que “se justifica” hacer una un recuento con el propósito de poder valorar “los resultados de AMLO, así como lo que está por venir y las tendencias que continuarán mucho después haya salido del Palacio Nacional”.

Así mismo, los autores del informe “After AMLO: The Economic, Security, and Political Outlook for Mexico in 2024” (“Después de AMLO: Perspectivas económicas, políticas y de seguridad para México en 2024”) señalan que el propósito de este análisis “no es hacer predicciones sobre quién sucederá a AMLO“, sino trazar “los contornos de un México post-AMLO en tres dimensiones importantes: economía, seguridad y política”.

Andrés Manuel López Obrador, tiene como meta llevar al país a una cambio tanto en lo político, como en lo económico y en lo referente a la seguridad, lo que AMLO denomina como la “cuarta transformación”, poniéndola a la par con otros relevantes momentos de la historia mexicana, entre ellos, la independencia de México, la Revolución Mexicana y la fundación del estado mexicano moderno, señala el informe.