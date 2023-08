AMLO asegura que farmacias podrán vender vacunas contra Covid-19

“No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga que se pueden encontrar las personas por estar usando el cubrebocas podría llevarles a no usarlo justo cuando es más necesario”, señaló.

Con información de medios