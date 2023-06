Frente ciudadano y no partidista nos dio la victoria, asegura Manolo Jiménez

Saltillo- En entrevista con EL UNIVERSAL , el priista destaca la creación de un frente ciudadano y no partidista como el eje de su victoria, y asegura que esa es la “ fórmula mágica ” para que la coalición Va por México sea competitiva en 2024, porque “ cuando hay unidad y trabajo en equipo somos invencibles ”.

EL UNIVERSAL: ¿Cómo se siente con esta victoria tan holgada?

Manolo Jiménez: Estamos muy contentos con el resultado del domingo porque lo hemos venido trabajando durante muchos años con un gran equipo. Como dicen, en la vida se cosecha lo que se siembra. Sumamente agradecido con los coahuilenses por su voto de confianza y, a su vez, muy comprometido con esta gran responsabilidad que representa gobernar un estado como el de nosotros, que es un estado potente, con un gran desarrollo y con muy buenos indicadores. Entonces, vamos a trabajar fuerte y ya estamos trabajando en el plan ejecutivo para poder cumplir con los 10 ejes a los que nos comprometimos en campaña.

EL UNIVERSAL:¿Cuáles son estos ejes?

Manolo Jiménez: El principal es la estrategia denominada Coahuila Blindado, que contempla diversas acciones para seguir manteniendo nuestro estado como uno de los más seguros del país, pero también hay estrategias de promoción económica. Implementaremos un programa de salud popular, vamos por la creación de programas sociales, atención a personas con discapacidad, fortalecimiento de la educación y atención a la juventud, por mencionar algunos.

EL UNIVERSAL: En Coahuila se frenó el crecimiento de Morena, ¿qué representa para ustedes?

Manolo Jiménez: Más allá de enfocarnos en eso, nos enfocamos en trabajar y en construir un proyecto ciudadano. Siempre pensamos en positivo. Logramos ser un punto de encuentro entre todos los coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por nuestro estado. Ese fue el éxito de este proyecto, porque lo que construimos fue más allá de un frente entre partidos, fue un frente ciudadano integrado por la sociedad civil organizada, pero también por la iniciativa privada, y cuando tú conformas un frente ciudadano en torno a un estado, cuando logras aglutinar a la gente, creas un frente invencible.

EL UNIVERSAL: ¿Esta estrategia será la fórmula mágica para ganar en 2024?

Manolo Jiménez: Cada elección es diferente y vamos a ir viendo el escenario de 2024, pero con esta fórmula estamos listos para lo que venga. ¿Por qué? Porque no es un partido, y esto es algo que a lo mejor no comprendieron nuestros adversarios cuando nos calumniaban, que no es un tema de partidos, sino de ciudadanos que quieren ir hacia adelante y que quieren una mejora continua.

EL UNIVERSAL: El Presidente de la República ya reconoció su victoria. ¿Cómo va a colaborar con esta administración federal siendo oposición?

Manolo Jiménez: Así como creemos en los ciudadanos y así como creemos que esa es la fórmula mágica para impulsar los buenos proyectos y las buenas estrategias, también sabemos que la coordinación entre municipio, estado y Federación es fundamental.