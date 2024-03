Para lograr combatir las fake news es esencial fortalecer a los medios de comunicación

Sin embargo, la solución no estaría en una legislación prohibicionista, sino en que los gobiernos establezcan controles a la libertad total que existe en las redes sociales .

” ¿Quién tiene la responsabilidad dentro del gobierno de México? Más allá de procesos electorales, no está claro. Entonces, cuando tú hablas de estructuras lo primero que tiene que hacer la siguiente presidenta es crear una comisión para decir cómo vamos a usar la inteligencia artificial en este gobierno, y, dos, por Dios, ciberseguridad y, tres, ¿quiénes van a estar monitoreando las redes? ”, expuso.

En el panel denominado “Desinformación y democracia en el mundo”, Leonardo Curzio, periodista y columnista de EL UNIVERSAL, señaló que la desinformación la damos por hecho y no se considera la gravedad que tiene.

Además de que las redes sociales, como TikTok, actualmente forman parte de “la discusión más importante en el ámbito planetario. La gran disputa estratégica entre las dos potencias económicas se da en el ámbito de la supremacía tecnológica”, señaló.

”Si tu fuente de información principal es TikTok tú tienes una manera deformada de ver el mundo. Hoy tenemos a nuestras audiencias atentas 27 segundos; entonces, creemos que entendimos lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en Estados Unidos, pero en realidad estamos 27 segundos en un tema y después vamos al otro. La economía de la atención en la época digital es fundamental, por eso circulan con tanta facilidad las mentiras”, especificó.

La periodista y conductora Elisa Alanís refirió que en las redes sociales se posicionan temas superficiales y no se profundiza en los detalles, como en el caso del hashtag #AMLONarcoPresidente, que se ha mantenido durante varias semanas entre los temas principales de X.

”La discusión es si el hashtag se está comprando en España o en Argentina, y no el fondo del asunto. ¿Hay investigaciones o no que relacionan a un gobierno con los criminales? Esa ya no es la discusión, la discusión es el hashtag”, dijo.

En el panel “Elecciones y fake news en México”, David Aponte, director general editorial de EL UNIVERSAL, señaló que la declaración falsa de un político puede tener efectos económicos, ya que las noticias falsas se han democratizado.

”El desafío son las noticias falsas, que se han democratizado, pero también creo que se han socializado, porque no solamente las utiliza el Presidente cuando dice que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Ese es el contexto en el que estamos viviendo y en el que vamos a vivir en estos meses antes de la elección del 2 de junio”, comentó.

”Y ahí voy al tema de las redes sociales, porque antes Twitter, ahora X yo sí había dicho en la redacción que ha matado más gente que el crimen organizado. Cuánta gente hay con cuentas falsas y tienes que estar verificando si es la cuenta oficial. Recuerdo que a Mario Vargas Llosa lo mataron recientemente en una cuenta falsa”, contó.

Salvador García Soto, periodista y columnista de EL UNIVERSAL, opinó que las plataformas digitales deben buscar autorregularse, ya que tienen la capacidad para hacerlo, y eso es preferible a que se regulen mediante una legislación.

”Creo que debe venir más un tema de autorregulación que de leyes impuestas por gobiernos, que en muchos casos tienen otro tipo de tentaciones autoritarias, pero sí es necesario que se empiece a debatir eso y sí es necesario que estas grandes empresas empiecen a aplicar este tipo de medidas, y lo pueden hacer si quieren. Pueden tener controles, pueden verificar cuentas, pueden verificar identidades, pero lamentablemente para ellos el tema es: entre más gente tengas en las redes es mucho mejor”, dijo.

