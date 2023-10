Queremos conectar la carretera Saltillo hasta el Aeropuerto: Samuel García

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que hará “oídos sordos” a los activistas sociales “loquitos y loquitas” que se oponen al segundo piso de cuota sobre la avenida Morones que dijo contribuirá a conectar la carretera Saltillo hasta el Aeropuerto sin semáforos.

En el marco del evento de la presentación del primer camión eléctrico ensamblado en el estado para el Transmetro, el jefe del ejecutivo estatal habló de las soluciones que plantea para mejorar la vialidad en la entidad.

“Tenemos que mejorar el tráfico; todos los días me dice la gente ayudenos con el tráfico. Tenemos que hacer segundos pisos vayan a Shanghái, vayan a Tokio, está lleno de segundos pisos; no se que loquito de aquí ha de ser del PRIAN se les mete está idea de que no podemos hacer segundos pisos ¿cómo le hago con el tráfico?”, señaló García

TE PUEDE INTERESAR: Supera Coahuila a NL en IED en la primera mitad del 2023

Mencionó que activistas sociales que no le entienden se niegan a que haga un viaducto.

“Queremos conectar la carretera Saltillo hasta el Aeropuerto sin semáforos para que lleguen directo, con un viaducto en Morones enfrente de la Línea 4 y 6 del Metro en Constitución; fregonada, primer mundo y salen estos loquitos y loquitas a decir que no que no hagamos más obra, pues yo a esos, mira, oídos sordos y a jalar”, comentó.

Expuso que estamos en el mejor momento de Nuevo León y México por lo que hay que aprovecharlo y sacar lo mejor de cada empresa, de cada asociación y cada gobierno.

“Para lograr el nuevo Nuevo León que nada lo para, porque somos imparables”, sostuvo.

PRESUME INVERSIÓN

Por otra parte, el mandatario estatal resaltó la labor que ha hecho en cuanto a la atracción de inversión extranjera, que en dos años de su sexenio ya suma 840 mil millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de NL, el político que más invierte en Facebook para promover su imagen en Coahuila

“El día de hoy tenemos ya en Nuevo León 42 billones de dólares de inversión extranjera, (Rodrigo) Medina tuvo en seis años 9; El Bronco (Jaime Rodríguez Calderón) 11, el nuevo Nuevo León, en dos (años) 42, 42 billones de dólares son 840 mil millones de pesos, que llegan del mundo afuera y se invierten en Nuevo León;

“El presupuesto del estado de Nuevo León es de 140 mil millones y eso genera crecimiento y dinamismo, el presupuesto de Nuevo León, en inversión extranjera directa es seis veces más, ¿qué quiere decir esto?, que Nuevo León en dos años ya metió ocho presupuestos a la economía”, indicó.

Presumió la llegada de grandes empresas internacionales que han consolidado al estado como un HUB de electromovilidad.

“Hoy les puedo decir que ya nos consolidamos como HUB de la electromovilidad. Hoy puedo presumir que llega Tesla a poner su fábrica más grande del mundo aquí, tan grande que es el doble de la de Austin, y van a generar carros eléctricos; en Nuevo León ya está KIA y se expande”, resaltó.

TE PUEDE INTERESAR: Segundo piso en Morones Prieto en Monterrey beneficia en tiempo y dinero a saltillenses

RECONOCE LABOR DE EMMANUEL LOO

El mandatario del estado, destacó el trabajo de su subsecretario de Inversión Extranjera, Emmanuel Loo, quien colaboró para atraer al estado inversiones por 10.2 billones de dólares durante la más reciente gira realizada por Asia.

“En ocho días: 10.2 billones de dólares, o sea lo que junto El Bronco en seis años, este señor lo armó en una semana y lo quiero decir con santo y seña porque son empresas número uno en su rubro”, mencionó.

Entre las empresas se encuentran Kawasaki y LGMG, compartió el mandatario estatal.