Segundo piso en Morones Prieto en Monterrey beneficia en tiempo y dinero a saltillenses

Expertos coincidieron en que el segundo piso propuesto para la avenida Ignacio Morones Prieto en Monterrey será una oportunidad de ahorro de tiempo y dinero para los saltillenses.

La rapidez para llegar al Aeropuerto Mariano Escobedo, así como la conexión entre los municipios de Ramos Arizpe en Coahuila con Apodaca o Guadalupe en Nuevo León, aunado al ahorro en costo, podrá ser aprovechado por las personas que viajen desde Saltillo.

Desde agosto de este año, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León expuso su intención de construir un paso elevado en la mencionada vialidad.

Hernán Villarreal, titular de la dependencia, afirmó en entrevista para El Horizonte que se planea que mida 17 kilómetros y no se invierta un solo peso de dinero público, por lo que sería de cuota que se destinaría a los privados que lo construyan.

El funcionario indicó que la vía comenzaría en el municipio de San Pedro Garza García y terminaría en Guadalupe, analizando la posibilidad de incorporarla al bulevar Miguel de la Madrid.

Al respecto, el economista y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila, Antonio Serrano, indicó en entrevista para VANGUARDIA que va a permitir moverse de Saltillo al Aeropuerto “ahorrándote una cantidad estratosférica de dinero”.

Por su parte, José Ruiz Fernández, director operativo del Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Sureste del Estado de Coahuila (Coperes), indicó que aunque sea por vía de cobro, “la relación costo beneficio sería favorable”.

Ambos expertos coincidieron en que atravesar Monterrey con una vía ininterrumpida en lugar de rodearlo, significaría un ahorro de tiempo importante para los saltillenses.

Serrano además destacó que la vía se está proponiendo ante el escenario de un aumento en el tráfico vehicular en Monterrey, donde la avenida Morones Prieto es la principal vía de descarga hacia rutas alternas.

Ruiz también comentó al respecto que las operaciones de Tesla, junto con las empresas vinculadas, provocarán una carga adicional en el movimiento de personas y mercancías que, sin contar con alternativas eficientes, agravará el problema de movilidad en la zona.

“Por ello, esta alternativa representaría un desahogo para la saturación vehicular y una posibilidad de tener un gran beneficio en los tiempos de traslado”, declaró el también docente de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Serrano asimismo señaló que la vía podría mejorar la seguridad de viajar hacia el Aeropuerto Mariano Escobedo, situación que se ha visto afectada en el libramiento.

ESQUEMA PRIVADO A ANALIZAR EN SALTILLO

Respecto a que la propuesta en la Zona Metropolitana de Monterrey es bajo un esquema de recursos privados, José Ruiz indicó que es importante analizar el mismo esquema para la Región Sureste de Coahuila, “especialmente en grandes obras cuyo financiamiento no sería viable en una primera instancia desde lo público”.

Añadió que la construcción de cualquier obra importante de infraestructura significa un importante empuje para la economía de la región, razón por la que representa una de las opciones más viables para la recuperación económica de regiones y países ante crisis económicas.

“Si el capital privado participa en estas inversiones, el beneficio es igualmente bueno, sin estar sujetos a la capacidad económica del sector público, aunque siempre con los controles adecuados para garantizar la transparencia y buen desarrollo de los proyectos”, declaró Ruiz Fernández.

IP MÁS EMPRENDEDORA

Al respecto, Serrano señaló que la Iniciativa Privada de Nuevo León es la más emprendedora del país y se caracteriza por buscar soluciones y no quejas.

“No le importa el gobierno y hace las cosas buscando nada más que el gobierno dé los permisos. También se ha caracterizado por otra cosa: siempre ha hecho propuestas donde el gobierno quisiera participar”, indicó el economista.

Explicó que a la IP de Nuevo León le interesa invertir en el proyecto de la vialidad, pues Morones Prieto es la entrada para mucha gente a la ZMM, pero que le falta infraestructura para llegar rápido a municipios como Apodaca o Escobedo.

“Estás haciendo que el flujo de actividad económica alcance a llegar a lugares que hoy, por la propia aglomeración del tráfico, no les llega”, explicó.

Añadió que a diferencia de lo que ocurre en la región sureste de Coahuila, en Nuevo León sí hay grupos empresariales con presupuestos de entre 3 y 5 mil millones de pesos listos para invertir en infraestructura.

En ese sentido, declaró que la capacidad económica de los empresarios en Saltillo no tiene el mismo tamaño de capital y por ello tienen otra actitud respecto a las inversiones públicas.

“El problema es que aquí en Saltillo no hay instituciones financieras de ese tamaño por el tamaño de nuestro volumen económico, nada más. No porque seamos incapaces, es porque la economía de Saltillo no da para empresarios de ese tamaño, no da para volúmenes de dinero gigantescos”, declaró Serrano.