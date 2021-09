Terremoto del 7-S de 2017, el de mayor magnitud en casi 100 años

El 7 de septiembre de 2017, a las 23:49:17 h, se registró un sismo de magnitud 8.2, localizado en el golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Fue sentido en el sur y centro del país, y es considerado el de mayor magnitud en casi cien años en México.

Dos días después del sismo, se registraron 482 réplicas y quince días después, 4326 réplicas, la de mayor intensidad fue de 6.1. El sismo causó la muerte de 99 personas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco.

Aquel día, cientos de mexicanos se estremecieron no sólo por el terremoto y el sonido de la alerta sísmica, sino también por un fenómeno que no se vio en el sismo de 1985, ni en el del 19 de septiembre de 2017.