‘Nadie se va por gusto de México’, Ricardo Anaya asegura que la economía ‘está de la fregada’ con la 4T

En su nuevo semanal, el excandidato a presidente de la república, Ricardo Anaya, abogó por la vida de los migrantes fallecidos en la reciente tragedia de San Antonio, Texas, además de otros incidentes donde diversos latinoamericanos huyen de sus países para buscar “el sueño americano”.

“¿Enserio tiene qué pasar esto para tomar conciencia de la situación de los migrantes? ¿Te puedes imaginar lo que es morir asfixiado en la caja de un tráiler? Para resolver primer problema, lo primero es entenderlo”, aseveró, enseguida, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador “no entiende nada”.

“El presidente nos está presumiendo que están llegando más remesas; no le han explicado que si llegan más remesas es por dos razones... Uno: más mexicanos se están teniendo qué ir, nadie se va por gusto. Y dos: aquí en México ya está tan mal la economía”, argumentó, calificando que ha estado así desde el inicio de la Cuatra Transformación de Morena.

Asimismo, el militante del Partido Acción Nacional comparó cómo en Estados Unidos se gana más por trabajos como albañil, cajero o camaristas de hoteles, a diferencia de México, donde apenas se llega a los 6 mil pesos mensuales.

Además de la economía en México, otro motivo para migrar, según Anaya, es la creciente inseguridad en el país; “con esa estupidez de ‘abrazos’ para los delicuentes, cada vez hay más territorio en México donde quien realmente manda son los criminales”, apuntó. “La gente se va porque las cosas no están bien”.

“Lo que López Obrador no entiende es que nadie se va de México por gusto; nadie deja el lugar donde nació, donde tiene sus seres queridos, donde están enterrados sus papás, sus abuelos. El lugar donde come lo que más le gusta, donde tiene amigos, donde se enamoró. Donde lo conocen y lo quieren. Donde es alguien que forma parte de algo que se llama patria. Si deja todo eso, es porque no le queda de otra”, llamó Anaya.

Por otro lado, también señaló a AMLO por su ausencia en la Cumbre de las Américas, donde “dejó plantado” a Joe Biden y otros dirigentes del continente. Según Anaya, porque “no entiende el problema de la migración”, recalcando su defensa a los “dictadores” de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Con esto, Ricardo Anaya insiste que se pueden buscar acuerdos con Estados Unidos, además, sugiere a AMLO “dejar de poner obstáculos a la inversión, para que se genere empleo aquí en México y que la gente no se tenga qué ir”, enseguida, apeló por recuperar la paz y evitar “defender dictadores”.

Con ello, también propone garantizar seguridad a quienes deseen migrar a Estados Unidos.

