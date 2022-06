NL: ‘No soy Tláloc’; ‘Ocupo una nube lloviendo aquí 7 horas’, las frases de Samuel García que se viralizaron

Y es que el video que el mandatario neoleonés compartió a través de sus redes sociales, se viralizó rápidamente por su estrategia: “del martes al miércoles habrán muchas nubes que serán bombardeadas, pero en particular ‘ocupa’ una que llueva por siete horas y que no se mueva”.

“En toda esta área van a haber muchas nubes. Ya estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí, y llueva aquí seis o siete horas; no quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo seis o siete horas, para que todo ese escurrimiento en la sierra en Santiago me ayude a recuperar La Boca, que está seca. Por eso no puedo ayudar a mandar agua, miren, cero”, explicó el mandatario mientras señalaba un mapa hídrico de la región.

Apuntó además: “Primero, no soy Tláloc; si hoy llega la humedad como se ve, y le atinamos al bombardeo aquí, me escurren todos estos ríos a La Boca, y ésta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas, porque voy a tener Cuchillo al 100 por ciento, Cerro Prieto a la mitad y Boca dándole agua desde Santiago hasta El Realito”, expresó.

“Ustedes han visto que Nuevo León adquirió un avión bombardero; les quiero ser sincero, yo también fui escéptico a esa tecnología, hasta que la fuerza aérea mexicana me invitó a subirme a dos vuelos y fui testigo de cómo estaba la sábana de la nube”. Describió el proceso del bombardeo en el que el avión primero “tira yoduro de plata por encima de la nube” y cómo “después de dos o tres vueltas, la nube comienza a abrirse”, para luego ser “ponchada” en un lugar estratégico.

Finalmente, Samuel García declaró que en Monterrey al menos se tiene algo de agua en comparación con otras partes de México. “No quiero sonar triunfalista, pero lo que parecía imposible -que es ponchar nubes y generar lluvia, lo estamos haciendo; estamos en crisis; la mitad de México está en crisis”. Acusó que en Monterrey al menos hay “la mitad de agua”, a diferencia de otras regiones como Torreón, León, Sinaloa y otras zonas del norte de México donde “llevan años sin agua”, destacó.