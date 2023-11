‘No es más que un oportunista’... Envía AMLO mensaje a Marcelo en víspera de que anuncie si se va o se queda en Morena

CDMX.- Con un duro mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó esta mañana a la unidad en Morena y aseveró que un político que no piensa en el pueblo no es más que un oportunista.

El mensaje lo dio el mandatario al ser cuestionado sobre el excanciller Marcelo Ebrard, quien antes de que termine la semana dará a conocer si continúa o deja las filas de Morena; plazo que impuso el excanciller a Morena para resolver su impugnación al proceso interno por el que fue seleccionada Claudia Sheinbaum como futura candidata presidencial.

“Si no se piensa en el proyecto, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”, expresó.

Ebrard ha marcado una clara distancia con Morena tras el proceso interno que no le favoreció en sus aspiraciones presidenciales y ha señalado que hubo “una cargada” en favor de la exjefa de Gobierno, con quien compito con la candidatura.

Está pendiente que la Comisión de Honor y Justicia de Morena resuelva la queja de Ebrard, quien exigió la reposición del proceso interno. Sin embargo, se prevé que esto no ocurra, pues Sheinbaum va muy adelantada en su campaña hacia el 2024.

En anteriores ocasiones el mandatario ha referido que las puertas están abiertas para Marcelo Ebrard, sin embargo, en esta vez aseveró que el canciller es libre de decidir y que no lo presionará, ni a él ni a nadie, para que se quede en Morena.

“Somos libres, somos libres y no hay que presionar a nadie, todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales”, expreso.