‘No habrá impunidad en el caso Ayotzinapa’... AMLO sobre formal prisión contra ocho militares

López Obrador enfatizó que una institución tan importante como el Ejército Mexicano no puede estar sometida a sospechas. Si algún miembro del Ejército ha cometido delitos, no se les puede proteger ni permitir la impunidad, ya que esto perjudica a la institución en lugar de respaldarla.

Durante la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , aseguró que no habrá impunidad en el caso Ayotzinapa y que se está cumpliendo con el compromiso. Estas declaraciones surgieron en respuesta al auto de formal prisión dictado contra ocho militares , y el presidente afirmó que en el pasado hubo simulaciones, pero ahora se está revelando la verdad sobre lo sucedido.

El presidente agregó que es preocupante cuando se intenta encubrir información y que la impunidad afecta a las instituciones.

“Una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede estar sometido a sospechas. Si un miembro del Ejército, cometieron ilícitos, no se puede protegerlos, no se les puede dar impunidad porque en lugar de apoyar a la institución, la perjudica”, dijo.

En el caso de una institución tan crucial para el país, como lo es el Ejército, no se puede permitir que se manche su reputación por errores o delitos que los individuos detenidos hayan podido cometer.

López Obrador subrayó que el Ejército es una institución fundamental para el Estado y que actúa de manera ejemplar. Por lo tanto, pidió no brindar motivos a aquellos que generalizan acusaciones hacia el Ejército.

El presidente mencionó otro aspecto importante, destacando que antes solamente se hablaba del crimen organizado, recordando incluso cuando la revista Forbes incluyó a Joaquín “El Chapo” Guzmán entre los hombres más ricos de México.

Sin embargo, López Obrador afirmó que esta afirmación es falsa, ya que había personas más adineradas que “El Chapo”. Aseguró que el nombre del narcotraficante fue incluido para evitar señalar a los delincuentes de cuello blanco.

En este punto, el mandatario recordó el caso del Fobaproa y el monto robado durante la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, como ejemplos de corrupción y malversación de fondos.