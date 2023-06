‘No hay acuerdo de paz con cárteles’... AMLO celebra que delincuentes ayuden a madres buscadoras pero no habrá impunidad

El mandatario señaló que todo lo que signifique un llamado a la paz y que no haya violencia debe ser apoyado, en ese sentido celebró la actitud de las madres de los desaparecidos y pidió que los delincuentes escuchen la petición , sin embargo advirtió que no habrá impunidad con quienes cometen delitos.

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no tiene contemplado un acuerdo con cárteles para la paz.

“No podemos garantizar de que no se va a actuar en contra de quienes violan la ley. No va a haber impunidad”, dijo.

Añadió que lo que los cárteles deben tomar en cuenta es que la violencia no es el camino que deben seguir, que no se puede dañar a nadie, que no se puede utilizar a los jóvenes para cometer ilícitos ni dañarse a ellos mismos.

Consideró que se trata de mucho sufrimiento porque incluso sus familias se ven perjudicadas.

Reiteró que el mal debe enfrentarse con el bien, de igual forma dijo que son las circunstancias lo que hace que las personas tomen un mal camino, todo ello, tras recordar que tiene una selección musical para que los jóvenes se alejen de ciertos géneros musicales y formas de vida.

“Se puede ser feliz sin estar escuchando esas cosas (corridos tumbados)”. No podemos aceptar la ley del talión, dijo al rechazar la fuerza. “No nacemos malos, son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar las conductas antisociales, nosotros creemos en la readaptación”, señaló.

De igual manera le mandatario defendió su estrategia de “Abrazos, no balazos” y acusó que incluso se ha reído de él, como el gobernador de Texas.