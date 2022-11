El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este 16 de noviembre que no le preocupa el pleito entre la gobernadora de Campeche Layda Sansores y el senador Ricardo Monreal, quien tiene pie y medio fuera de Morena.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano afirmó que la fuerza de Morena está en el pueblo y “no en ningún líder” y afirmó que hacer una llamado a la “conciliación y la unidad” es mantener el atraso político de siglos.

“No me meto en eso y tampoco me preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa realidad, que ya no son tan importantes, no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Eso que se lo aprendan, que no vayan a levitar y se sientan como antes”, añadió.

Te podría interesar: Sansores llama traidor a Monreal: ‘está detrás de Fuerza México’

Layda Sansores vs Ricardo Monreal

El confrontamiento entre Layda Sansores y Ricardo Monreal comenzó cuando la gobernadora de Campeche exhibió conversaciones entre el senador morenista y Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.