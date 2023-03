Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de hoy, fue cuestionado por la investigación periodística sobre la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel, en la que nuevamente se identificó el patrón de plagios, porque no se hizo la correcta mención de autores y de párrafos copiados?

“No pasó nada cuando se robó Felipe Calderón la presidencia, y no dijeron nada, que fue un gran plagio. Porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. Los periodistas no, los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas”, expresó AMLO.

Añadió que lo de la ministra Esquivel lo han inflado, casi está a nivel de lo de García Luna.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay despido de 8 mil trabajadores’: Adán López sobre Plan B

Uno de los periodistas mencionó que AMLO ha dicho que el plagio es corrupción y es un delito grave y le cuestionó la razón por la que se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia, y que solo él habría podido solicitar la remoción.

Mencionó que en el caso de la ministra Esquivel es un proceso legal que no le corresponde a su administración y que se va a esperar a lo que resuelva la UNAM, el Ministerio Público y a partir de ahí verá si le corresponde tomar alguna decisión y que es un asunto completamente “politiquero”.