‘No renunciaré’, Gatell asegura tener el respaldo de Obrador

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó renunciar al gobierno federal.

En entrevista con Milenio aseguró que que cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No renunciaré ni he renunciado... no tengo duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue respaldando mi actual”, declaró el zar de la pandemia en México.

Respecto a un posible conflicto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Salud presumió una amistad con ella.

Tengo una excelente relación de amistad de más de 30 años, también los miembros del gabinete federal con mis amigables conmigo”.

LAS POLÉMICAS DECLARACIONES

El martes 7 de septiembre, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que por cada dosis de la vacuna contra COVID-19 que se desvía a niños a través de los amparos, se le quita la oportunidad de inmunizar a una persona que tiene un riesgo mayor de contraer gravemente la enfermedad.

López-Gatell Ramírez afirmó que son en cuatro juzgados en donde están llegando la mayoría de los amparos para que a menores de edad les sea aplicada la vacuna contra COVID-19, por lo que ve una acción deliberada por parte de los despachos de abogados.

“No hay que perder de vista que por cada dosis que, por ación judicial, por estas sentencias de amparo, se desvía hacia un niño o niña, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad”, aseguró.

Nos llama mucho la atención que hay cuatro juzgados en donde están llegando la gran mayoría de estos amparos, parece ser que algunos despachos de abogados han identificado cuál es el sitio dónde están trabajando y es muy probable que estén en una acción deliberada para esto”, externó el zar el coronavirus en México, quien alertó que siguen creciendo los amparos para vacunar a niños o adolescentes.

Sobre las decisiones de los jueces en este tema, a López-Gatell Ramírez le llama la atención los argumentos que esgrimen los jueces, en donde recalcó que existen “elementos de confusión muy importantes de los aspectos técnicos de la salud pública”.

El subsecretario señaló que la vacunación contra COVID-19 “no tiene como propósito la protección individual, sino la protección poblacional. Sé que esto es a veces difícil de entender, pero así es la gran mayoría de las intervenciones en la salud pública”.

ES UN PENDEJO: XÓCHITL GÁLVEZ

La senadora panista, Xóchitl Gálvez, llamó “pendejo” al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esto por sus declaraciones sobre limitar vacunas contra COVID-19 a menores de edad.

En conferencia de prensa, los senadores panistas fueron cuestionados sobre lo dicho esta mañana por parte de López-Gatell, a lo que Gálvez respondió rápidamente:

Es un pendejo... es un pendejo, eso es, no puede ser que declare una cosa así, cuando hay niños que son vulnerables”.