‘No reprimimos... ni permitimos masacres’, defiende AMLO labor de búsqueda en su gobierno

CDMX.- Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia de seguridad durante su sexenio y aseguró que su gobierno no reprime, no desaparece ni permite las torturas.

¡OTRA VEZ! ARREMETE AMLO CONTRA KARLA QUINTANA

Cuestionado sobre Karla Quintana, quien renunció en agosto pasado como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) luego de que el Gobierno Federal anunció un nuevo censo, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra ella.

El mandatario aseguró −aunque no existe una declaración pública al respecto− que desde que ella estaba en el gobierno decía que había 126 mil desaparecidos y que la mayor parte de esos casos había ocurrido durante el presente sexenio.

“Se va de aquí (Quintana) porque desde que está en Gobernación empieza a declarar que hay 126 mil desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro”, refirió.

En ese contexto, López Obrador aseguró que su gobierno no permite las masacres ni tortura.

“Nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción”, añadió.