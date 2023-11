No se debe impedir participación a nadie en elecciones, dice AMLO ante posible regreso de Manlio Fabio

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que “todos tienen derecho a participar” en los procesos electorales no se le debe frenar a nadie en sus aspiraciones por un cargo público.

Esa fue la postura del mandatario cuando se le cuestionó en “La Mañanera” sobre su opinión de que el político Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciara que buscará llegar al Senado de la República.

López Obrador insistió en que no deben cortar las intenciones de los políticos y confió en que será la gente quien decida en las urnas y tome la mejor decisión.

“Todos tienen derecho a participar. Y no hay que impedirle a nadie que participe y dejar que sea el pueblo el que resuelva, tenerle confianza a la gente, tenerle confianza al pueblo”, expresó.

“Son como pruebas de cuánto hemos avanzado como sociedad. Y como yo soy optimista, muy optimista, porque me consta que la gente está muy consciente, muy avispada, muy politizada, pues estoy tranquilo”, manifestó.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró desde Palacio Nacional que todos tienen derecho a participar y eso demuestra la libertad que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes.

“Primero por cuestiones personales, por mi experiencia, yo les tengo mucha confianza a la lealtad del pueblo. Yo no creo en lo que sostienen los conservadores de que el pueblo es malagradecido, no, el pueblo es muy leal. Yo me debo al pueblo, llegué hasta aquí por el pueblo”, expresó.