“Si esto no es corrupción, ¿qué es?”, AMLO explota contra jueza que frenó extradición de ‘El Nini’

El presidente Andrés Manuel López Obrador explotó en contra de la jueza que otorgó una suspensión a Néstor Isidro “N”, alias El Nini, exjefe de Seguridad de Los Chapitos, en contra de su extradición a Estados Unidos, en donde es requerido por delitos como conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de armas, entre otros.

Durante su mañanera de este martes, en la sección Cero Impunidad, se exhibió a la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo, con residencia en la Ciudad de México, que fue quien otorgó la protección de la justicia al presunto narcotraficante.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay impunidad, para nadie’... AMLO sobre detención de ‘El Nini’, jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’

Sin embargo, fue minutos más tarde, en la misma conferencia, que el presidente López Obrador criticó al Poder Judicial y acusó a la juzgadora de “ofrecer el amparo” a ‘El Nini’ para evitar ser extraditado.

“Se detiene en este caso a Néstor Isidro, y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura, de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco”, indicó el presidente.

López Obrador cuestionó que para este tipo de casos “no se necesita ser doctor en Derecho” ni pertenecer a grandes instituciones de abogados como el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM o a colegios de abogados, a quienes acusó de “quedarse callados” ante este tipo de situaciones.

No obstante, el presidente no paró ahí y siguió con las críticas hacia los jueces, a quienes también acusó de buscar cualquier argumento para otorgar suspensiones a presuntos delincuentes.

TE PUEDE INTERESAR: Jueza frena temporalmente la extradición de ‘El Nini’ a EU

“Es puro asunto leguleyo, que la ley es la ley. Qué argumentos utilizan, en este caso, que fue torturado, golpeado y se muestra que no. Pero cualquier cosa, que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión, que la autoridad que llevó a cabo la detención, cómo es que le dice no era el primer respondiente, que no fue a las 5:35 de la mañana, sino a las 6:40, cualquier cosa”, acusó el mandatario federal.

Es por ello que reiteró la necesidad de que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular para que estos estén al servicio de los ciudadanos y no de “la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada”.