Noroña critica determinación de Morena sobre encuestas

Zacatecas, Zac. El diputado federal con licencia, Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT a encabezar la Coordinación Nacional por la Defensa de la Cuarta Transformación, reprochó enérgicamente la determinación del Comité Nacional de Morena, de condicionar el levantamiento de encuestas y no levantar el ejercicio demoscópico en aquellas viviendas que tengan una cartulina o pancarta en apoyo a alguno de los seis aspirantes en la contienda.

En conferencia de prensa previa a la asamblea informativa vespertina, que ante cientos de simpatizantes realizó en la plazuela Miguel Auza de la capital zacatecana, acompañado por Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, y los legisladores federales Alfredo Femat Bañuelos y Geovana Bañuelos de la Torre, el diputado Fernández Noroña calificó la media tomada por Morena, de absurda e ilegal.

Fernández Noroña dijo que “yo seguiré insistiendo y abonando en la unidad, pero mi pecho no es bodega. Hoy me llegó un comunicado de mi compañero y amigo Alfonso Durazo, presidente del consejo nacional de Morena, donde la encuesta debe levantarse obvio en la casa designada para realizar la encuesta, pero mis compañeros de Morena, tienen el criterio, de que si la casa tiene propaganda, no”.

“Pues es absurdo, o sea que, si tienen algo de Morena, se van a la casa de los paniaguados, que no tienen propaganda, o se van a casa de los priistas, o sea, es abierta. Pero plantear que hay un sesgo... haber en una casa pueden tener propaganda de cualquiera de los seis aspirantes a la coordinación nacional, y a lo mejor quien salga a recibir a los encuestadores, pues no le va a ninguno, o es de la oposición, o no le va al que tiene la propaganda en la casa, y ellos salen con ese absurdo, de que eso sesga”.

También cuestionó el criterio de Morena, para las encuestas, de que, “debe haber igual número de mujeres y de hombres, entonces, de entrada, que salgan y simpatizan con alguno de los seis, pero es hombre y toca mujer, ‘sáquese’, y le preguntan a la mujer. Y la mujer pues puede tener otra preferencia distinta, porque las familias son plurales”.

“Lo grave es que no vaya a la casa que tiene alguna publicidad, porque al único que sancionan en esencia es a un servidor. Los espectaculares ahí van a estar, se gastaron cientos de millones de pesos y eso no tiene sanción, las bardas ahí seguirán y no tiene sanción, y si te encuentras con una modesta cartulina, la sanción es igual, no se va a levantar la encuesta, son chingaderas la verdad, es el término técnico preciso”.

Reiteró ante este escenario, que “estoy inconforme, estoy molesto, ahora resulta que la única sanción que va a tener, es para quien haya puesto una cartulina en la puerta de su ventana. Si pusiste espectaculares ninguna sanción, si llenaste el país de espectaculares ninguna sanción, si rellenaste de bardas ninguna sanción, si le metiste a las redes publicidad a lo chacal, ninguna sanción”.

Contradictoriamente, dijo, “pero no te atrevas a tener una cartulina pedorra en la ventana porque entonces ahí no se levanta la encuesta, entonces me parece injusto, me parece arbitrario, incorrecto, el propio Alfonso Durazo me dijo, ‘puede que tengas razón’, pero el Comité Nacional de Morena y Mario Delgado, lo avaló. Entonces lo que hay que hacer es quitar hoy todas las cartulinas de las casas”, pidió a sus seguidores.

Por otra parte, Fernández Noroña planteó, ante la grave situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa la entidad, que los ciudadanos de Zacatecas, dijo, “deben analizar sí es momento de que ejerzan su derecho constitucional, y demanden la aplicación de la revocación de mandato”, al actual gobernador David Monreal Ávila.

Con información de La Jornada