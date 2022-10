El diputado Gerardo Fernández Noroña denunció una presunta agresión mientras se encontraba en el filtro de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Por medio de redes sociales, Fernández Noroña publicó como una persona lo “embistió”, luego de reclamar por una revisión en el aeropuerto y donde se le solicitó abrir su maleta.

“Estoy ahí alegando con ellos y pasa un tipo y me embiste, me atropella, me lleva varios metros hacia delante. Una clara provocación, una agresión cobarde (...) esos clasemedieros rabiosos en mi contra”, mencionó en un video compartido en Facebook.

Además, aseguró que las autoridades del aeropuerto no intervinieron luego de la agresión.

