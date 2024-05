Madre de Dante Emiliano, niño de 12 años asesinado, reclama a AMLO por muerte de su hijo: ‘Se les salió de las manos la delincuencia’

GOBERNADOR ASEGURA QUE CASO DE DANTE EMILIANO NO QUEDARÁ IMPUNE

El gobernador Carlos Manuel Merino Campos ha asegurado que la muerte de Dante Emiliano no quedará impune. En declaraciones realizadas tras la tragedia, el gobernador informó que el menor recibió atención médica inmediata al llegar al Hospital de Pemex. “Quienes señalan que no había médicos ni medicinas, o que no se le dio la atención debida al menor, mienten, sólo dicen calumnias”, afirmó Merino Campos, haciendo un llamado a no politizar la tragedia.

El mandatario estatal indicó que no se trató de un intento de secuestro a la madre del menor, quien no se encontraba en el lugar del ataque. Según las primeras indagatorias, Dante Emiliano había acudido a la escuela y, después de regresar a su domicilio, habría recibido una llamada telefónica. Posteriormente, salió a la calle cercana a su casa, donde fue abordado por personas en un automóvil.

El gobernador Merino Campos explicó que Dante Emiliano estuvo dialogando con unas personas que se encontraban en el automóvil. La conversación aparentemente se tornó en una discusión. “No podemos asegurar que conocían a las personas, pero acudió a dialogar con ellos, y en esa discusión, en ese alegato, intenta alguien del automóvil retenerlo o quizás tratar de introducirlo al auto”, detalló Merino Campos. Durante este incidente, se produjeron los disparos que acabaron con la vida del menor.

AMLO LAMENTA ASESINATO DE MENOR Y DECLARA QUE CASO SE UTILIZA COMO CAMPAÑA EN SU CONTRA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció respecto al hecho durante la mañanera de este jueves, donde calificó el hecho como ‘lamentable’ y señaló que ‘aunque les duela’, al estar en temporada electoral buscan la manera de maximizar las situaciones de violencia para afectarlo