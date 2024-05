Gato encerrado: ausencia de Xóchitl en Coahuila

Ya salió el peine, y resulta y resalta, que el causante de que Xóchitl Gálvez no visitará Coahuila, tiene nombre y apellido.

La candidata presidencial aclaró que decidió no hacer cierres de campaña en Coahuila, debido a que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, echó abajo la alianza con el PRI en esta entidad.

La abanderada de la alianza PRI, PAN, PRD, tenía preparados el miércoles pasado, dos eventos de cierre en la Región Laguna, uno de ellos en Torreón, pero los suspendió para evitar conflictos.

“Ahí tenemos un problema, que no vamos en alianza, entonces yo no voy a llegar a dividir porque no es mi papel, yo voy a unir siempre, y preferí mejor no meterme”, dijo Gálvez Ruiz.

Xóchitl estuvo en cierre de campaña en Durango y de ahí voló directo a Tamaulipas, sin pisar tierras coahuiltecas, con el pretexto de la citada ruptura entre el PRI y el PAN.

Como Poncio Pilatos, la aspirante presidencial se lavó las manos, crucificó a Marko Cortés, y dejó a miles de coahuilenses, con un palmo de narices.

En Morena Coahuila, las distintas tribus y sus líderes, traen fuertes pugnas y divisiones internas, y a pesar de ello, la candidata Claudia Sheinbaum cerró campaña, este jueves en Saltillo.

Lo de Xóchitl, parece un buen pretexto, pero por lo que se ve, hay gato encerrado, y pronto se conocerán las verdaderas causas de su desdén a los coahuilenses.

Para eso me gustaba...

FIEBRE DE APUESTAS

Ya que andamos en terrenos del albiazul, y para estar acorde con invitaciones a declinar y de apuestas, les tenemos una de Marko Cortés.

Hace unos días, el líder nacional del PAN, mostró en medios nacionales una encuesta que dio por ganadora del tercer debate a Xóchitl Gálvez.

De inmediato, el controvertido diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, le lanzó la apuesta de que renuncie a la senaduría plurinominal, en caso de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia.

Hasta el momento, Marko no ha dado respuesta al también llamado “Changoleón”.

HOMILÍA POLÍTICA

El próximo domingo 26 de mayo, todas las iglesias y templos católicos del país, se unirán en oración, para pedir por un proceso electoral justo y sin violencia, en México.

El evangelio dominical tratará de la Santísima Trinidad, y la palabra del día, será un exhorto a los cristianos a reconocerse como hijos de Dios en búsqueda del bien común.

En cada diócesis, corresponderá a los sacerdotes e integrantes de la pastoral, coordinar la jornada de oración electoral.

¿Y dónde quedó lo del César al César?

TRES EN LA MIRA

En Nueva Rosita, la elección a la alcaldía se cierra entre los tres principales aspirantes, Mayito López, de Morena; Jesús Z’Cruz, del PT; y Óscar Ríos, de la alianza PRI, PRD, UDC.

Los tres registran números muy parejos y seguramente, el que le meta más enjundia y billetes, el 2 de junio, será el ganador.

Por lo pronto, el aspirante del Partido del Trabajo, acusó al alcalde morenista Mayito López, de mandar a la policía a detener y golpear a sus seguidores.

Este jueves, el Bebo Z’Cruz, anunció que va a denunciar los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Se calienta la plaza...