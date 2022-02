Nos dejó a todos sorprendidos pausa México-España: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, expresó que jurídicamente el término que el presidente Andrés Manuel López Obrador usó sobre “pausar” una relación entre naciones no existe; sin embargo, resaltó que respetan la decisión del Ejecutivo, aunque su decisión sobre la relaciones México-España los dejó a todos sorprendidos.

“Jurídicamente, el término ‘pausa’ no existe en el derecho internacional público, es una connotación política de un Jefe de Estado que decide, porque esa es su responsabilidad constitucional, que decide tomar esta pausa. Es decir, interrumpir la relación, quizá, entre los dos países... Creo que la decisión del presidente nos dejó a todos sorprendidos. Al propio Senado de la República como institución vigilante de la política internacional, aún no tenemos conocimiento del alcance real del término pausa. No podríamos adelantar ningún criterio ni posición respecto de lo que él está considerando al emitir esta expresión ‘pausa’ con el Estado español, con España”, dijo el legislador, y destacó que no es un rompimiento en las relaciones diplomáticas México y España.

“Los embajadores y las embajadas siguen funcionando, las relaciones comerciales siguen funcionando, la intercomunicación sigue funcionando; las empresas, tanto españolas como mexicanas, siguen funcionando. Es decir, es un término político que quizá lo que desea expresar el Presidente es que mantendrá una relación de cercanía, pero también de no tanta intercomunicación con España, es lo que creo; pero este término pausa, en el derecho internacional y en el derecho diplomático está ausente”, expuso, y dijo que no cree que se llegue al nivel de traer la Embajada o al embajador a México. Es decir, retirarlos, ni tampoco de España hacia su país.

-