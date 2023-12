Obliga crimen organizado en Michoacán a usar sus servicios de internet pirata

Además del cobro de piso a limoneros, la delincuencia en Michoacán también obliga a la población a utilizar sus servicios de internet pirata.

De acuerdo con autoridades estatales, el crimen organizado instaló dos antenas en Buenavista, Tomatlán, para ofrecer internet a costos excesivos y amenaza a la población para su contratación.

TE PUEDE INTERESAR: Semar e IMSS encabezan lista de dependencias con más denuncias de casos de acoso

Además, los delincuentes impedían el ingreso de empresas dedicadas a otorgar dicho servicio, a cuyos trabajadores amedrentaban con violencia para alejarlos, informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Fuentes militares aseguraron que el grupo criminal que operaba esas antenas son Los Viagras, liderado por los hermanos Sierra Santana, también señalados de exigir cuotas a cortadores y productores de limón para poder laborar.

La renta mensual por el internet ilegal dejó ganancias mensuales de más de 4 millones de pesos a Los Viagras, estimaron las autoridades de esa región de Tierra Caliente.

Tras las denuncias, la Fiscalía y la SSP de Michoacán, acompañados por el Ejército y la Guardia Nacional, efectuaron dos cateos a igual número de domicilios donde se encontraban dichas antenas de internet ilegales.

Las acciones fueron realizadas en las poblaciones de Cenobio Moreno y Santa Ana Amatlán, donde se desmantelaron y aseguraron dos antenas, una caja de video digital y un equipo de cómputo.

Además, se reportó la captura de un presunto integrante de un grupo delictivo que custodiaba uno de los inmuebles cateados.

Los Viagras también son señalados de exigir cuotas a limoneros de Buenavista y Apatzingán, y hasta controlar el precio del cítrico.

En agosto pasado, miles de limoneros de Apatzingán protagonizaron un paro tras amenazas de grupos criminales que se disputan la extorsión al sector agrícola en la Tierra Caliente de Michoacán.

Un productor de la zona informó que el paro se acordó tras estar en medio de amenazas por parte de los grupos criminales de Los Viagras, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

”Apatzingán está sitiado bajo amenazas y no hay forma de trabajar”, relató un limonero, “entre productores que no quieren cortar y que no hay fruta para pagar esta amenaza.

Y también los grupos rivales amenazan con que no les des dinero al otro grupo.

El productor aseguró que la extorsión era de 10 centavos por kilo del producto, pero ahora es de 2 pesos.

El crimen también está implicado en la instalación de minicasinos en tiendas, cuya operación es obligatoria para los encargados.

En septiembre pasado, las autoridades aseguraron 163 máquinas en Buenavista y Apatzingán.

Sólo esos aparatos habrían dejado una ganancia al crimen organizado de aproximadamente 2 millones de pesos al mes, ya que en promedio cada máquina abonaba unos 12 mil pesos a las arcas de la delincuencia, de acuerdo con la SSP.