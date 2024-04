Ordena el INAI transparencia en informes de caso Ayotzinapa

CDMX.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la Consejería Jurídica de Presidencia que busque y de a conocer los informes presentados por la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en agosto de 2022 y septiembre de 2023.

El INAI también solicita que sean dados a conocer los anexos y cualquier documento de soporte utilizado para su emisión, como pueden ser videos, entrevistas, mensajes entre personas claves, comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, conversaciones y cuestionarios.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas presentó el proyecto de resolución ante el Pleno, recordando que el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas fue uno de los compromisos que generó más expectativa al arranque de la actual administración, por lo que fue creada dicha comisión.

Del Río Venegas recordó que el reclamo social continúa vigente y no se detendrá hasta conocer la verdad de los hechos y lograr la reparación del daño a los afectados, por eso es importante abrir información relacionada con este caso.

“Estos informes que se están solicitando, son informes que continuamente los han hecho públicos; se nos ha informado sobre este caso; se han hecho las denuncias correspondientes y se han informado, entonces, la información existe”, remarcó.

“Gracias a la existencia de institutos como el INAI se ha podido abrir información a la sociedad por ser un caso de máximo interés; esa es la importancia del INAI. Entonces, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal deberá de atender esta resolución y entregar la información que se solicita del caso Ayotzinapa”, reiteró la comisionada.

La Consejería Jurídica de la Presidencia respondió a una solicitud ciudadana que no existía registro o constancia alguna de la información requerida, por lo que ante la inconformidad el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI.

El particular aseguró que la dependencia no buscó en otras áreas competentes ni en los archivos de la Presidencia de la República, mientras la Consejería señaló que no está en posibilidades de buscar en los archivos, ya que se trata de un sujeto obligado distinto.

En el análisis del caso, la Comisionada Del Río Venegas determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que no consultó a todas las unidades administrativas.

La comisionada mencionó que si bien la Consejería Jurídica no es la responsable de emitir los informes requeridos, al haber ejercido sus atribuciones tanto en juicios de amparo como en la presentación de denuncias relacionadas con el Caso Ayotzinapa, puede conocer la información.

El INAI revocó la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal e instruyó a que se haga una nueva búsqueda de la información solicitada en todas las unidades administrativas competentes.