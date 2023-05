Otro panista... acusa la FGR al actual Alcalde de Benito Juárez de corrupción inmobiliaria en la CDMX

Continúan los escándalos de corrupción inmobiliaria alcanzó al actual Alcalde panista de Benito Juárez en la Ciudad de México, Santiago Taboada.

Por lo que el funcionario fue señalado ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por un socio de la firma inmobiliaria City Towers por, presuntamente, incurrir en un esquema de simulación de obras relacionadas con el 19 S, similar al que presuntamente utilizó el antecesor de Taboada en el cargo, Christian Von Roehrich, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en su contra.

El empresario, identificado por la Fiscalía como “Dionisio”, en diciembre de 2018, Taboada le habría pedido rehabilitar edificios de la sede de la Alcaldía que fueron dañados por el sismo de 2017.

Los trabajos de reconstrucción contarían con un presupuesto de 25.6 millones de pesos, los cuales serían pagados al constructor a través de empresas cercanas al Gobierno de la demarcación, narró “Dionisio” a la Fiscalía.

Las obras, en las que se reconstruyó la cimentación del inmueble y se sustituyó cancelaría y vidrios de la fachada, se llevaron a cabo entre febrero y noviembre de 2019; entre febrero y julio de ese año, se cubrió el pago por 15.5 millones de pesos.

Sin embargo, en mayo, Taboada le comunicó al empresario que los 10 millones de pesos que aún estaban pendientes no serían pagados, además de que le pidió entregar la evidencia de que los trabajos se habían realizado, para qué las firmas que emitieron los pagos, cercanas a Taboada, pudieran facturar y cobrar por la rehabilitación.

“A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del Alcalde Santiago (...) y me informaba que no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo”, declaró “Dionisio”.

“En dicha llamada también me pidió que le reenviara al señor Aridjis (...) de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro”.

Taboada calificó como un montaje de la Fiscalía las acusaciones en su contra.

“Es absolutamente falso que exista algún contrato de obra por parte de esta empresa o de este empresario (Dionisio) o de algún exfuncionario que sea representante legal, socio”, dijo el Alcalde de Benito Juárez.